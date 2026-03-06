El cine español y el terror metacinematográfico se dan cita en la cartelera de Cáceres

El gran reclamo es Scream 7, nueva entrega de la saga que redefinió el terror metacinematográfico en los años noventa. La película vuelve a jugar con las reglas del género y con la propia historia de la franquicia, combinando tensión, giros inesperados y un constante diálogo con el espectador. La cinta apuesta por renovar personajes y conflictos sin perder la esencia que convirtió a Ghostface en un icono del cine de terror contemporáneo.

Una vista al futuro y viajes al pasado

Del miedo se pasa a la acción a gran escala con Greenland 2, continuación del thriller apocalíptico que imagina un planeta marcado por la devastación. En esta nueva entrega, la trama se centra en la reconstrucción y en las tensiones sociales derivadas de la supervivencia. Más allá del espectáculo visual, la película plantea preguntas sobre liderazgo, comunidad y resiliencia en un mundo herido.

El cine español aporta el contrapunto con Aída y vuelta, que recupera el universo y los personajes que triunfaron en televisión. La película traslada el humor ácido y los conflictos cotidianos al formato cinematográfico, explorando cómo han cambiado sus protagonistas con el paso del tiempo y cómo encajan en la España actual.

En un tono más emocional, Tres adioses se adentra en las decisiones que marcan el rumbo de una vida. La historia combina romance y drama, explorando los vínculos que persisten a pesar de la distancia y el tiempo. Es una propuesta que apuesta por los silencios, las miradas y los dilemas íntimos.

Emotividad mezclada con tensión y suspense

El deporte y la ambición centran Marty Supreme, un drama que examina el precio del éxito en un entorno competitivo. La película profundiza en la presión mediática y en las renuncias personales que acompañan a la gloria deportiva, ofreciendo un retrato psicológico del protagonista más allá de la épica habitual del género.

Desde la contención emocional, Hamnet propone una experiencia delicada y literaria. Ambientada en el contexto histórico de la Inglaterra isabelina, la película aborda la pérdida y la memoria familiar con una narrativa pausada y visualmente cuidada, apoyada en interpretaciones de gran intensidad.

El suspense psicológico llega con La asistenta, un thriller que juega con las apariencias y las relaciones de poder. La trama se construye sobre pequeños detalles y tensiones domésticas que evolucionan hacia un clima inquietante, manteniendo al espectador en constante duda.

Tensión, comedia e historia

La tensión continúa con Ruta de escape, centrada en una huida que se complica a cada paso. La película apuesta por un ritmo ágil y escenarios cambiantes, explorando la desesperación y la capacidad de improvisación en situaciones límite.

Para quienes prefieren el humor ligero, Cómo cabras ofrece una comedia de enredos marcada por situaciones absurdas y personajes extravagantes. La propuesta busca la risa directa y el entretenimiento desenfadado.

El apartado documental lo ocupa Andy Warhol: American Dream, que revisa la trayectoria del artista que transformó el arte contemporáneo. A través de imágenes de archivo y testimonios, el filme analiza su influencia cultural y su visión pionera sobre la fama y el consumo.

Los Goya se hacen hueco entre los estrenos

Además, continúa en cartelera Los domingos, reconocida en los últimos Premios Goya. La película ha sido destacada por la crítica por su sensibilidad narrativa y su retrato generacional, consolidándose como una de las propuestas más valoradas del cine español reciente.

La semana suma dos incorporaciones. El viernes se estrena Hoppers, una aventura familiar pensada para todos los públicos, con ritmo dinámico y mensaje optimista. El sábado llega Giselle, adaptación cinematográfica del clásico ballet romántico, que permitirá disfrutar en pantalla grande de una de las piezas más emblemáticas de la danza.

Con esta variedad de géneros y estilos, la cartelera de Multicines Cáceres ofrece opciones para todos los gustos, adaptándose tanto a quienes buscan los últimos estrenos comerciales como a los aficionados al cine independiente, familiar o de animación. Desde grandes producciones internacionales y películas de acción hasta comedias, dramas, thrillers y propuestas infantiles, la programación se renueva periódicamente para mantener una oferta dinámica y atractiva.