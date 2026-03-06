Dani Martínez y su espectáculo 'Remember' llegan al Palacio de Congresos de Cáceres este viernes

3 propuestas culturales en la ciudad este viernes.

Presentación del libro 'La Tía Mari ve Llover desde Costa Rica nº 2' en Cáceres

Este viernes, de 19.00 a 20.00, se llevará a cabo la presentación del libro La Tía Mari ve Llover desde Costa Rica nº 2 en la Librería La Puerta de Tannhäuser en Cáceres.

La obra, escrita por Alejandro Varo, narra la historia de la tía Mari, una mujer de más de ochenta años que rememora su vida mientras observa la lluvia desde su calle Costa Rica en Cádiz. A través de sus recuerdos, el libro explora temas como la memoria, la soledad, el paso del tiempo y la importancia de las experiencias de la tercera edad, todo enmarcado en un contexto que refleja la pandemia y la vida cotidiana en Cádiz.

Publicado por la editorial Gato Mojado, el libro cuenta con aproximadamente 216 páginas, y combina un enfoque costumbrista con una narrativa emotiva y reflexiva, haciendo un homenaje a las mujeres mayores que han sido pilares de sus familias y comunidades. Los asistentes a la presentación podrán conocer al autor, dialogar sobre la obra y profundizar en la historia de la tía Mari, en un encuentro pensado para amantes de la literatura y la vida cotidiana transformada en palabra.

Celebración del Día Mundial de la Poesía

El 6 de marzo, de 18.30 a 20.00, se celebrará el Día Mundial de la Poesía en el Salón de actos del Palacio de la Isla en Cáceres.

Durante el evento se presentarán los libros 'Escucha mi voz' y 'Acariciar un poema', de María Antonia García de León Álvarez, destacada socióloga, crítica cinematográfica, escritora y periodista española. El acto contará con la participación de:

D. José Luis Anta Felez, catedrático de antropología de la Universidad de Jaén y filósofo.

catedrático de antropología de la Universidad de Jaén y filósofo. D. Martín Gómez-Ullate, profesor de la Universidad de Extremadura y musicólogo.

profesor de la Universidad de Extremadura y musicólogo. Dña. Clara Villavieja, mediadora y pintora.

Los asistentes podrán disfrutar de lecturas, análisis y un espacio de diálogo en torno a la poesía y la literatura contemporánea.

Dani Martínez presenta su espectáculo 'Remember' en el Palacio de Congresos

Este viernes, de 20.00 a 21.30, el humorista, actor y presentador Dani Martínez ofrecerá su espectáculo Remember en el Palacio de Congresos de Cáceres, con entradas disponibles desde 22 euros.

Martínez, natural de Astorga, es una de las voces más populares del humor en España, con una trayectoria que abarca programas de televisión como Tonterías las justas y Martínez y Hermanos, donde destacó por su capacidad para la imitación, el monólogo y la comedia interactiva.

Dani Martínez presenta su espectáculo 'Remember' este viernes en Cáceres. / Baluarte

Su show es una propuesta escénica original que combina humor, música, improvisación y participación del público. En él, el cómico plantea un viaje imaginario desde el año 2050 hasta el presente, usando el humor como excusa para recordar momentos inolvidables de la vida cotidiana y compartirlos con los asistentes.