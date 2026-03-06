Descubriendo Cáceres: la visita de Luisa Armendariz, Erasmus mexicana, que genera debate en redes sociales

Hace un año, Luisa Armendariz, una estudiante mexicana, participó en un programa Erasmus en Extremadura. Durante su estancia aprovechó para viajar y conocer distintas ciudades de la región, entre ellas Cáceres. Cogieron un tren desde Badajoz y llegaron a la ciudad a las 8.30 horas. Durante su recorrido, Luisa mostró en su vídeo algunas tiendas, diversos monumentos, rampas, la Plaza Mayor, el ayuntamiento y el lugar donde se grabaron escenas de Juego de Tronos.

El comienzo de su aventura

"En 2024 decidí que quería hacer un intercambio. En mi universidad me ofrecían la posibilidad de hacerlo en España y no lo dudé. Desde pequeña la cultura española siempre me ha llamado mucho la atención, veía programas como MasterChef España y también seguía a creadores españoles en redes sociales, así que de alguna manera siempre me sentí familiarizada con el país. Cuando me dieron a elegir entre España, Chile o Perú, tuve claro que quería venir aquí. Ha sido, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Después me ofrecieron elegir entre dos destinos: Extremadura o Barcelona, y finalmente me decidí por Extremadura por su tranquilidad y por un estilo de vida que encaja mucho conmigo. Además, las personas aquí son increíbles y siento que me llevo recuerdos muy bonitos de esta etapa".

Compartiendo su experiencia

Asimismo, Armendariz recuerda que, antes de comenzar su experiencia en Extremadura, buscó contenido sobre la región en TikTok y decidió documentar ella misma todo aquello que le llamaba la atención. Su objetivo era mostrar Extremadura desde su perspectiva, darla a conocer, y ayudar a otros estudiantes Erasmus que puedan elegir este destino, para que se sientan tranquilos y se animen a descubrir la región.

Entre calles medievales y comentarios en redes sociales

Desde que llegó a Badajoz, tenía claro que quería visitar Cáceres, pues no podía marcharse de la región sin conocer la ciudad. La experiencia le resultó tan positiva que quiso compartirla con sus seguidores en redes sociales. "Decidí ir con mis amigos y pasar allí todo el día, era un destino que tenía que conocer sí o sí. Me encantó la ciudad, y mi parte favorita fue el casco antiguo, que parecía medieval, me sentía como si estuviera dentro de una película, nunca había visto un lugar así. También le hice muchas fotos a las flores. Subir a la Torre de Bujaco fue otra de las experiencias que más disfruté, porque desde allí se podía ver toda la ciudad".

Opiniones divididas

Sin embargo, la publicación recibió numerosos comentarios críticos. Algunos cuestionaban el itinerario y el local elegido para desayunar, mientras que otros defendieron a la joven, señalando que se trataba de su primera visita y que, en cualquier caso, estaba contribuyendo a dar visibilidad a la ciudad. "No me han afectado los comentarios negativos en TikTok. Realmente, solo muestro una parte de mi recorrido; no enseño absolutamente todo, y mi contenido no pretende ser un relato histórico. Me gusta enseñar lo que viví y compartir mi experiencia personal. Creo que cada persona disfruta de los lugares a su manera, y si mi forma de disfrutar es caminando y subiendo la cuesta más alta, así lo hago".

Algunas personas también le recomendaron que, en futuras visitas, contara con un guía para descubrir con mayor profundidad los secretos y rincones de Cáceres. Aunque no todas las opiniones fueron negativas, sí predominó la crítica, lo que invita a reflexionar sobre la importancia de recibir con respeto a quienes muestran interés por conocer, difundir y disfrutar del patrimonio local.