La Diputación de Cáceres celebra el Día de la Mujer con un acto institucional marcado por la reivindicación y el compromiso

La Diputación de Cáceres ha celebrado este viernes en el Palacio Provincial su acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, una jornada marcada por la reivindicación, la memoria y el compromiso político con la igualdad real entre mujeres y hombres. La lluvia obligó a trasladar el encuentro al interior del edificio, aunque el espíritu de la convocatoria se mantuvo intacto.

La diputada de Igualdad, Antonia Molina, abrió el acto con un discurso cargado de simbolismo en el que reivindicó el significado histórico del 8 de marzo como una fecha que “nombra a las mujeres sin decir su nombre” y que recuerda que “muchas caminaron antes y muchas caminan hoy juntas”. Según señaló, esta conmemoración no responde a “la tiranía del recuerdo”, sino a la necesidad de honrar la memoria de quienes han luchado por los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, Molina destacó que el movimiento por la igualdad se ha construido a lo largo de generaciones con avances constantes, aunque no exentos de dificultades. “Tres ciclos de existencia avalan un camino de logros inmediatos, a veces con pasos firmes y serenos, otras con sacudidas, pero siempre de manera pacífica, sabia y valiente. Esa es la revolución de las mujeres”, afirmó.

Antonia Molina. / Pablo Parra

La diputada insistió en el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de la sociedad. “Hoy sabemos que sin mujeres no hay producción y sin mujeres no hay democracia”, aseguró, subrayando que las mujeres son “protagonistas indispensables de la historia”.

Molina dedicó también un recuerdo a las mujeres que abrieron camino, “las precursoras, las luchadoras, las visionarias”, y a aquellas que continúan sufriendo violencia o discriminación. “Por ellas celebramos, conmemoramos y también nos rebelamos con un grito cada 8 de marzo”, señaló.

El acto contó con la participación de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar y del Instituto Maestro Gonzalo Correas de Jaraíz de la Vera, además de la presencia del Conservatorio Elemental de Danza de la Diputación de Cáceres. Molina destacó el papel de la juventud como agente de cambio y valoró que sean los jóvenes quienes “den voz a la esperanza y al compromiso con la igualdad”.

Nuevos desafíos

Durante la lectura del manifiesto institucional por parte de los alumnos, se puso el foco en las desigualdades que todavía afectan a mujeres y niñas. Según se expuso, estas no responden únicamente a circunstancias individuales, sino que se sustentan en estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan estereotipos de género.

El documento subrayó la necesidad de reforzar las políticas públicas que permitan redistribuir oportunidades, recursos y tiempos, además de reconocer el valor económico y social de los cuidados y fomentar su corresponsabilidad.

Alumna lee el manifiesto. / Pablo Parra

Entre los nuevos retos señalados se encuentra la violencia digital, una realidad creciente que afecta a mujeres y niñas en distintos ámbitos. En el entorno privado puede manifestarse mediante el control de redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el acoso en línea, mientras que en el ámbito laboral puede adoptar la forma de comentarios sexistas, campañas de desprestigio o cuestionamientos públicos de la capacidad profesional. “El espacio digital debe ser un entorno seguro y libre de violencias y discriminaciones”, aseguraron.

Asimismo, se alertó sobre el impacto de la desinformación y de los discursos que niegan la existencia de la desigualdad o de la violencia machista, considerados un riesgo para los avances logrados en las últimas décadas.

Compromiso institucional

La Diputación de Cáceres reafirmó en este acto su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la eliminación de cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres, ya sea física, psicológica, sexual o digital.

Entre los compromisos señalados figuran impulsar protocolos frente al acoso sexual, fomentar espacios seguros para mujeres y niñas y reclamar financiación suficiente y estable para que las entidades locales puedan desarrollar políticas de igualdad y de prevención de la violencia.

El manifiesto también hizo un llamamiento a integrar de forma transversal la igualdad en todas las políticas públicas y a atender la diversidad de situaciones que atraviesan las mujeres, incorporando un enfoque interseccional que tenga en cuenta factores como la edad, el origen, la discapacidad o la situación socioeconómica.

Baile para cerrar el acto

El encuentro concluyó con una actuación del Conservatorio de Danza cacereño, que presentó la coreografía 'Renacer', una pieza concebida como homenaje a la fortaleza y la capacidad de las mujeres para reconstruirse y avanzar.

“En este espacio donde la memoria y la palabra se encuentran tiene cabida otro lenguaje, igual de poderoso”, expresó Molina antes de la actuación. “El del cuerpo, el movimiento y la emoción”.

La jornada se cerró así con un mensaje claro: el 8 de marzo no es solo una conmemoración, sino un recordatorio colectivo de que la igualdad sigue siendo una tarea compartida.