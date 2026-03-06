Junta local de Gobierno
Enero histórico: el turismo en Cáceres estrena 2026 con su mejor arranque
Ángel Orgaz, portavoz del Gobierno local, destaca el éxito de las campañas turísticas en 2025 y anticipa un mayor flujo de visitantes en 2026, coincidiendo con el 40 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio
El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que enero de 2026 se ha cerrado con 20.670 turistas, que generaron un total de 34.029 pernoctaciones, lo que supone un récord histórico de visitantes y estancias en la ciudad desde que se registran datos en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa un aumento de 1.743 turistas y 2.500 pernoctaciones respecto al mismo mes del año anterior.
Mejor arranque histórico
El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha destacado que “se trata del mejor arranque de año de la historia, lo que nos anima a seguir trabajando en la promoción turística a nivel nacional e internacional”. Orgaz ha subrayado que las campañas realizadas en 2025, como FEEL CÁCERES, están dando sus frutos y que la campaña de 2026 por el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad atraerá aún más visitantes.
Impulso al sector turístico
El concejal ha insistido en la importancia del apoyo continuo al sector turístico, animando a los profesionales a seguir ofreciendo productos y experiencias atractivas y novedosas que puedan promocionarse fuera de la ciudad, consolidando a Cáceres como un destino de referencia.
Las cifras reflejan tanto la ocupación en hoteles como en apartamentos turísticos, consolidando un inicio de año muy positivo para el sector y destacando la capacidad de la ciudad para atraer turistas nacionales e internacionales.
El Ayuntamiento continuará apostando por campañas de promoción turística de calidad, eventos culturales y actividades patrimoniales que mantengan el crecimiento de visitantes y refuercen la posición de Cáceres como destino turístico destacado en España.
