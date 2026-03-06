Los Fratres de la Espada defendieron Cáceres, pero fueron derrotados y degollados por los almohades en 1173

En el año 1169 y después de constantes luchas entre los Almohades y los Cristianos que se alternaron el dominio de la Villa de Cáceres, Fernando II de León con una espectacular incursión guerrera conquista Cáceres para las huestes cristianas. En ese momento se funda una orden militar y religiosa, en el monasterio de Loio (Lugo), tomando como protector al Apóstol Santiago y al Obispo de Salamanca como guía en los aspectos terrenales. sus caballeros juraron los votos de obediencia y lucha.

En un principio se llamó Congregación de los Fratres de Cáceres, pasando poco después a ser conocida como los Fratres de la Espada por tener como emblema una cruz roja en el pecho en forma de espada. El 1 de agosto de 1170, el rey Fernando II de León les hace entrega de la Villa de Cáceres para que la protegieran y defendieran de posibles ataques árabes. Algunos historiadores señalan que la torre redonda que se encuentra adosada al Palacio de Carvajal, que formaba parte del recinto amurallado almohade, era la torre emblemática de dicha orden.

Al frente de la orden se encontraban los caballeros Pero Fernández y Suero Rodríguez y las funciones que realizaban eran las de proteger las rutas de peregrinación religiosa a Santiago de Compostela, luchar contra los infieles y defender la Villa de Cáceres incluso con su vida como así hicieron. La iglesia de Santiago de los Caballeros se considera la casa primigenia de la orden y la torre juradera de los Espaderos ocupó el solar de la casa del maestre de la orden. Recordemos que la calle que va de Santiago hasta la torre de los Espaderos se llama hoy Cuesta del Maestre.

Escasa fortuna

Según D. Antonio Floriano: “Esta orden nació con escasa fortuna. en primer lugar, al recibir la villa “pro sua hereditate”, se fraguaba por el mediodía una de las más terribles tormentas que hubo de sufrir la cristiandad. el emir almohade Yusuf-Abu-Yacub estaba decidido a restaurar el poderío musulmán en nuestra península y lo hizo hasta el Tajo, atacando Cáceres, defendida por los Fratres de la Espada, la tomó al asalto y degolló a los defensores”.

Fernando II de León (Museo del Prado). / Fernando Maquieira

La historia nos narra que los Fratres se defendieron heroicamente en lo que hoy se conoce como la torre de Bujaco (algunos autores dicen que fue en la torre redonda de Carvajal) hasta que fueron vencidos y degollados unos 40 caballeros el 10 de marzo de 1173. Se ha derivado el nombre de Bujaco del nombre del emir almohade, aunque historiadores como D. Antonio Rubio señalan que el autor de la matanza no fue Yusuf-Abu-Yacub, que éste no vino por Cáceres, sino su lugarteniente Abu Hafs.

Dicha orden de los Fratres de la Espada fue el origen de los caballeros de la Orden de Santiago, una de las órdenes de más prestigio e importancia en la historia de España, y esta importante orden miliar nació en Cáceres. Actualmente en Cáceres existen los “Fratres de Cáceres”, donde tengo buenos amigos, personas con una gran preparación profesional y académica, enamorados de la historia de Cáceres e instruidos en las técnicas de combate y la esgrima medieval. Con armas y complementos de batallas reales de los siglos XII y XIII escenifican y evocan las luchas medievales y recrean la vida de las órdenes militares con gran precisión y rigurosidad. Movidos por el mismo espíritu de los caballeros del siglo XII honran en el siglo XXI a aquellos caballeros que dieron su vida por la defensa de Cáceres ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo hoy? Eran otros tiempos...

La orden de Santiago tuvo un gran poder e influencia y fue una de las principales órdenes religioso-militares hispánicas. Pertenecer a la orden era signo de distinción social y representaba fuertes sumas económicas. Las personas más destacadas de la iglesia y la nobleza copaban los cargos de la orden santiaguista. Los Reyes Católicos consiguieron el control total de las órdenes militares y siglos después en el siglo XIX perdieron su patrimonio, su función religiosa-militar y pasaron a ser unas simples asociaciones nobiliarias.

La II República Española las suprimió, resurgiendo más tarde como corporaciones civiles de derecho común, con funciones más acordes con la situación actual de la sociedad. Con la muerte de los Fratres de Cáceres en 1173 los almohades vuelven a recuperar Cáceres para el dominio musulmán.

Por fin el 23 de abril de 1229, después de varias intentonas, Alfonso IX contando con las tropas de Castilla, León, Galicia y las huestes de las Órdenes Militares toma la ciudad a los musulmanes después de un asedio de más de dos semanas de duración. Era la cuarta campaña que iniciaba el rey para expulsar a los almohades de la Villa y ya no dejará de ser cristiana.

Santos Benítez Floriano es Cronista Oficial de la Ciudad de Cáceres.