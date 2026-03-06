Alfonso Serrano y Francisco Baz piden permanecer en sus huertos de Cáceres hasta septiembre para recoger sus cosechas

Alfonso Serrano y Francisco Baz son dos hortelanos que todavía cultivan parcelas en la Ribera del Marco de Cáceres. Ante los trabajos de las máquinas en el entorno de Fuente Fría por el conflicto urbanístico por el que se están derrumbando una treintena de edificaciones para crear un parque fluvial a cambio de construir más de 415 apartamentos en la avenida de Cervantes, reclaman poder permanecer en sus huertos al menos hasta finales del verano para recoger las cosechas que ya tienen plantadas. Tienen 79 y 77 años y llevan alrededor de una década trabajando la tierra en la zona, pero ahora temen verse obligados a abandonar el terreno antes de tiempo.

Serrano cuenta que en su huerto ha sembrado distintas hortalizas. "Tenemos patatas, habas, cebollas, lechugas y más cosas", explica. La inversión económica no es elevada, pero sí lo es el trabajo que han dedicado a la tierra. "Habremos gastado unos 50 euros cada uno, pero lo que queremos es recoger lo que hemos sembrado".

Las huertas. / CEDIDA

Hasta septiembre

Los hortelanos aseguran que no han recibido ninguna compensación económica para abandonar la parcela y que su única petición es disponer de tiempo suficiente para terminar el ciclo de cultivo. "Si nos dejan hasta septiembre, recogemos todo y después que hagan lo que quieran", afirma Serrano. El agricultor indica que algunas de las siembras se han realizado muy recientemente. "Ayer mismo puse patatas", comenta, mientras su compañero preparaba nuevas plantas para el huerto.

Una décadan dedicados a esta tierra

Ambos agricultores subrayan que llevan alrededor de diez años cultivando estas parcelas en la Ribera del Marco. Para ellos, el huerto no solo representa una pequeña producción agrícola, sino también una actividad cotidiana que forma parte de su vida diaria. "El disgusto es grande cuando tienes tu huerta y te dicen que tienes que irte", sentencia.

Los agricultores esperan que su petición sea atendida y que puedan permanecer en el terreno hasta finalizar la campaña actual, de forma que puedan recoger las cosechas que ya están en marcha.