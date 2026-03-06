Huawei, Telefónica y Orange: contactos de la Cámara de Cáceres en el Mobile World Congress de Barcelona

La Cámara de Comercio de Cáceres ha participado esta semana en Barcelona en la reunión de directores generales de las Cámaras de Comercio territoriales, un encuentro orientado a reforzar la coordinación institucional y a explorar nuevas líneas de trabajo que permitan impulsar la innovación y la competitividad empresarial. La delegación cacereña estuvo representada por su secretario general, Raúl Iglesias.

Durante las jornadas, responsables camerales de distintos puntos del país analizaron estrategias para mejorar los servicios de apoyo al tejido empresarial, especialmente en ámbitos vinculados a la transformación digital, la innovación tecnológica y la mejora de la productividad de las pymes.

En el marco de este encuentro institucional, la delegación participó también en el Mobile World Congress 2026 (MWC), uno de los principales eventos internacionales del sector tecnológico y de las telecomunicaciones, que cada año reúne en Barcelona a miles de empresas, profesionales e instituciones de todo el mundo.

La visita al congreso tuvo como objetivo realizar labores de prospección tecnológica y conocer de primera mano las tendencias que están marcando la evolución del ecosistema digital y la transformación tecnológica de las empresas.

Encuentro empresarial. / Cedida a El Periódico

En este contexto, los representantes de las cámaras mantuvieron encuentros con responsables de compañías líderes del sector como Huawei, Hispasat, Telefónica y Orange, con quienes analizaron diferentes soluciones tecnológicas aplicables al ámbito empresarial.

Estas reuniones permitieron abordar cuestiones relacionadas con la conectividad avanzada, el desarrollo de infraestructuras digitales y la digitalización de procesos empresariales, aspectos cada vez más relevantes para mejorar la competitividad del tejido productivo.

Tecnología para mejorar la competitividad empresarial

Para la Cámara de Comercio de Cáceres, la presencia en este tipo de foros internacionales supone una oportunidad para acercar al tejido empresarial de la provincia las tendencias tecnológicas que están transformando la economía.

El secretario general de la institución cameral, Raúl Iglesias, ha señalado que este encuentro ha permitido reforzar el compromiso de la entidad con la modernización empresarial.

Según Iglesias, la participación en el congreso “sirve para reafirmar el compromiso de la Cámara con la modernización del tejido productivo de la provincia y con la promoción de la innovación como palanca de crecimiento económico para Extremadura”.

En este sentido, la Cámara trabaja en distintas iniciativas orientadas a acompañar a las empresas en sus procesos de digitalización, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del tejido económico provincial.

Coordinación entre Cámaras de Comercio

La reunión de directores generales de las cámaras territoriales permitió también intercambiar experiencias y compartir buenas prácticas en materia de apoyo empresarial.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con el desarrollo de programas de innovación, formación empresarial, internacionalización y digitalización, ámbitos en los que las cámaras desempeñan un papel relevante como intermediarias entre las empresas y las administraciones públicas.

Reunión en Barcelona. / Cedida a El Periódico

Además, estas reuniones sirven para reforzar la coordinación entre las distintas cámaras territoriales y avanzar en proyectos conjuntos que faciliten la adaptación del tejido empresarial a los cambios tecnológicos y económicos.

El Mobile World Congress se ha consolidado como uno de los principales escaparates internacionales de la innovación tecnológica, con especial protagonismo de sectores como la conectividad móvil, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o las soluciones digitales para empresas.

La participación en este tipo de eventos permite a instituciones y empresas conocer las tecnologías emergentes que están transformando la economía global y explorar oportunidades de colaboración con compañías líderes del sector.

Para la Cámara de Comercio de Cáceres, este contacto directo con el ecosistema tecnológico internacional representa una herramienta para identificar nuevas oportunidades que puedan trasladarse al tejido empresarial de la provincia y al desarrollo económico de Extremadura.