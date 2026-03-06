Lapin, ilustrador internacional, este viernes en Cáceres: "Llevo más de 20 años llenando cuadernos con mi día a día"

La ciudad de Cáceres recibirá este viernes a uno de los referentes internacionales del Urban Sketching. El reconocido ilustrador francés Lapin, visitará la ciudad invitado por la asociación 'Dibujarte' de Cáceres, con la colaboración del grupo Sketches Cáceres, para ofrecer una presentación abierta al público.

Radicado en Barcelona, Lapin es conocido por su estilo único de dibujo en directo, plasmando escenas cotidianas, paisajes urbanos y rincones con una mirada personal y profunda. A lo largo de su carrera, ha publicado decenas de libros y ha trabajado en sectores como la publicidad y la ilustración editorial. Además, ha participado en numerosos festivales, talleres y eventos internacionales relacionados con el dibujo urbano, consolidándose como un "ilustrador nómada" que combina arte, reportaje gráfico y documentación visual de sus viajes por Europa y otras partes del mundo.

Más de 20 años dibujando el mundo: viajes, museos y urban sketching

"Empecé en el mundo del arte hace mucho tiempo y llevo más de 20 años llenando cuadernos con mi día a día, registrando viajes y encuentros. Hoy cuento con más de 230 libretas de bocetos, ilustraciones y acuarelas hechas in situ, de las cuales se han publicado 55 libros, facsímiles de mis originales. Mis temáticas son muy variadas: desde Barcelona, ciudad en la que llevo viviendo 19 años y donde me inspira especialmente el modernismo, hasta viajes a Japón, China, Cuba o Nueva York. También he trabajado con instituciones como museos nacionales, Arts et Métiers y Le Bourget en París, Deutsches Museum en Múnich, Qatar Museum en Doha, y en proyectos de investigación científica, incluyendo astrofísica con el INAF en Italia y energía con el CEA en Francia".

Pintor oficial del Ejército Aéreo

En 2019, fue nombrado pintor oficial del Ejército Aéreo Francés, y desde entonces el reportaje sobre aviación se ha convertido en una de sus especialidades. Fue uno de los fundadores del movimiento 'Urban Sketchers' en 2008, una comunidad internacional de dibujantes, y desde entonces ha participado en numerosos symposiums internacionales como instructor.

Dibujo in situ con un referente internacional

La visita de Lapin a Cáceres se inaugurará el viernes 6 de marzo a las 19.00 horas con un encuentro abierto a toda la ciudadanía en la Fundación Tatiana, con acceso por la cuesta del Marqués. Durante esta presentación, el artista compartirá su visión del urban sketching, hablará de su trayectoria y explorará con el público las posibilidades expresivas del dibujo in situ. La entrada será gratuita hasta completar aforo, una oportunidad única para conocer de cerca a uno de los artistas más influyentes del Urban Sketchers internacional.

Al día siguiente, se celebrarán talleres intensivos impartidos por Lapin, organizados por 'Dibujarte' y dirigidos a participantes de todos los niveles. Aunque las plazas para los talleres están completas, la organización recuerda que la jornada del viernes sigue abierta a todos, especialmente a quienes deseen acercarse al trabajo del ilustrador y aprender de su manera de interpretar las ciudades a través del dibujo. Las asociaciones invitan a vecinos, artistas, estudiantes y amantes del dibujo a asistir el viernes, saludar al artista y disfrutar de una conversación sobre el arte del urban sketching en el corazón de la ciudad. Este encuentro promete ser un punto de inspiración tanto para quienes ya dibujan como para quienes sienten curiosidad por la expresión gráfica del entorno.