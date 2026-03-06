Mariví Hernández, galardonada con el premio 8M en Cáceres: "Damos voz a quienes han sufrido silencio por la violencia de género"

El salón de actos del Ayuntamiento de Cáceres estaba repleto de amigas, compañeras de trabajo y representantes institucionales para disfrutar de la emocionante entrega del galardón 8M a María Victoria Hernández Leal (Mariví, como es conocida por todas). A ritmo de la interpretación de canciones por parte de Ceres London Trío, con la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y tras la semblanza de su buena amiga y fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Olga Suárez, Mariví ha mostrado su agradecimiento entre ilusión y alguna que otra lágrima por el reconocimiento, que define como "un compromiso con la atención a las víctimas de violencia de género".

El trabajo de Mariví

Mariví es gestora de la Oficina de Atención a las Víctimas de los Juzgados de Cáceres, donde acompaña a mujeres que atraviesan procesos judiciales tras sufrir violencia. Lleva vinculada a este trabajo desde el año 2001, aunque antes ya había estado otros diez en Coria. En su intervención, ha destacado que esta labor no suele ocupar titulares, pero tiene un fuerte componente humano basado en escuchar, informar, acompañar y apoyar a quienes llegan a los tribunales en momentos de miedo o dolor.

Mariví Hernández recibe el galardón. / Carlos Gil

También ha querido reconocer el trabajo de compañeros y la coordinación entre instituciones, policías y profesionales que trabajan para proteger a las víctimas, subrayando la importancia de las mesas de coordinación contra la violencia de género. En el tramo final de su discurso, ha recordado a las mujeres que sufren violencia y a aquellas que han sido asesinadas, y ha agradecido el reconocimiento recibido por una trayectoria dedicada al servicio público a la defensa de los derechos de las mujeres.

Lectura del manifiesto

Antes de su intervención, el acto ha comenzado con la interpretación de la canción 'Unstoppable', de SIA. Acto seguido, se ha dado paso a la representante de la asociación María Telo, Carmen Aparicio, para la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Este texto reafirma el compromiso institucional con la igualdad real y subraya la necesidad de reforzar el papel de las administraciones locales en la prevención de la violencia contra las mujeres y en la atención de víctimas, así como el impulso de políticas destinadas a apoyar a colectivos especialmente vulnerables.

Intervención del alcalde

El último en intervenir ha sido el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, que ha defendido que esta igualdad real sigue siendo un reto pendiente que exige compromiso social. "No puede hablarse de igualdad plena mientras los cuidados recaigan mayoritariamente en las mujeres, persistan diferencias salariales o se cuestione su capacidad por el hecho de ser mujeres", ha señalado. El regidor ha destacado también el trabajo de la premiada, a la que define como una persona que lleva años acompañando a mujeres víctimas, "ayudándolas en momentos especialmente difíciles". Mateos ha subrayado también la campaña municipal del 8M, protagonizada por ocho mujeres con historias vitales diferentes. Entre ellas, Juani Cortés, que sufre una discapacidad y se ha llevado un gran aplauso y todo el cariño de la sala.

Olga Suárez

Por último, otro de los momentos más importantes fue la semblanza de la galardonada a cargo de Olga Suárez, fiscal jefe de la Audiencia Provincial. Emocionada, ha incidido en que "Mariví ha creado un espacio que es un refugio para esas víctimas". "La ciudad reconoce hoy tu labor. Eres el primer abrazo que la Justicia le da a las mujeres", ha concluido.

El acto ha finalizado con una nueva interpretación musical, de nuevo a cargo del trío musical, pero esta vez de la canción 'Roar', de Katy Perry.