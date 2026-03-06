Miguel Ríos antes de su concierto en Cáceres: "Volver a Extremadura, comer lo que la tierra ofrece y sentir el efecto dulce del aplauso. Es una buena vida para mí"

El cantautor español Miguel Ríos regresa a los escenarios con un concierto este sábado 7 de marzo a las 19.00 en el Palacio de Congresos de Cáceres, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco 'El último vals'. Antes de subir al escenario, hemos hablado con él para descubrir los secretos de su proceso creativo, las ideas que dan forma al álbum y qué puede esperar el público de esta nueva etapa de su carrera.

-¿Qué le impulsó a crear este nuevo disco en este momento de su trayectoria artística?

-Llevo sacando discos desde el año 62 del siglo pasado. Es mi vocación y mi oficio. Mantengo la voz en muy buen estado, y me gusta escribir canciones que expliquen mi visión de la vida, y la aventura de un tipo en tránsito por la edad tardía, que puedo ser yo, aunque no necesariamente.

-¿Cuál diría que es el concepto o la idea central que vertebra este álbum?

-El humanismo, la solidaridad… Usar mi voz, mi música y mis vivencias a favor de la memoria, la verdad y la solidaridad. No es un disco conceptual, es un disco de canciones.

-¿En qué se diferencia este trabajo de sus discos anteriores, tanto a nivel musical como personal?

-No se trata de diferenciarse, si no de ahondar en la esencia de una música que cambió el siglo XX, con historias que de actualidad. Pero respetando el espíritu contestatario del género que le dio carta de naturaleza a la juventud, con un estatus que no había tenido hasta entonces.

-¿Qué sonidos o influencias predominan en este nuevo proyecto?

-No sabría decirte. Mis influencias vienen de antaño y no han cambiado mucho, a pesar de que admiro a mucha gente a la que escucho y admiro. Quizá quien pueda contestar, sea Jose Nortes el compositor de todas las canciones, además de productor del disco, porque está más en el mundo sónico. También el pianista Luis Prado aportó su gran talento para dejar su impronta en 'El último vals'.

-¿Hay alguna canción que sienta especialmente representativa del espíritu del disco? ¿Por qué?

-Todas las canciones tienen su peso en el álbum. Unas son más políticas, dado el tiempo en el que han nacido. En ese rubro podría señalar 'No es la tierra estúpido. Eres tú!'. Donde se cuenta la terrible crisis ambiental, y donde se señala al capitalismo insaciable como el enemigo número uno de la humanidad, o 'La buena orilla', donde se canta la terrible odisea que padece la gente que tiene que buscarse la vida en otro lado, y la rabia que provoca en la ultraderecha que ni se ahoguen.

-¿Cómo ha sido el proceso de composición y grabación de este disco? ¿Ha habido algo diferente respecto a sus trabajos anteriores?

-El último vals empezó a fraguarse semanas después de finalizar la gira 'Rock&Ríos 40Aniversario'. Jose Nortes me mandaba vía correo electrónico apuntes melódicos de ideas que iba grabando, y, cuando encontraba material que coincidía emocionalmente con las ideas sobre las que quería cantar, me ponía a escribir los textos. Cuando teníamos una versión potable de la canción, nos metíamos en el estudio con los demos y construíamos el tema. Es la técnica que se usa desde la llegada del Pro Tools, todo muy casero hasta que llegas a Black Betty.

-¿Ha contado con colaboraciones especiales en este álbum? ¿Qué han aportado al resultado final?

-El disco ha sido hecho, básicamente, por Jose Nortes responsable de las guitarras y otros instrumentos de cuerda, y por Luis Prado que ha tocado los teclados la batería en un gran número de temas y el bajo. Es un disco muy rockero, de estética sobria y sin invitados especiales.

-¿Qué emociones o mensajes le gustaría que el público se llevara al escuchar este disco?

-Cuando haces una canción lo que pides es que llegue a los mecenas y público en general, y que la hagan suya.

-Después de tantos años de carrera, ¿qué sigue motivándole a subirse al escenario y a lanzar nueva música?

-El placer de ver que la gente canta tu canción, que eres útil a la sociedad y agradecer a mis mecenas me hayan permitido vivir de mi oficio, muy bien durante muchas décadas. Volver a Cáceres, sentarme en una bonita mesa y comer lo que la tierra ofrece, y después, el efecto dulce y adictivo del aplauso. Esa es una buena vida para mí.

-¿Cómo imagina la puesta en directo de este disco y qué puede esperar el público de los próximos conciertos?

-Llevo actuando desde el 3 de octubre y he visto a la gente gozar y emocionarse, cuando escuchan los viejos éxitos, y las nuevas canciones. Los he visto de pie, despidiéndonos al final del show. Sin ir más lejos el sábado pasado en la ciudad hermana de Badajoz.