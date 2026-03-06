13 millones de euros: el coste inicial de reorganizar el bus urbano en Cáceres

La reorganización del servicio de autobús urbano en Cáceres, incluida en el Plan Director Integral de Movilidad, supondrá un coste de 13 millones de euros en la primera fase, según ha informado el ayuntamiento en la Comisión de Servicios Publicos del Plan Director del Transporte celebrada ayer jueves; una medida que busca mejorar la conexión entre barrios y adaptar el transporte público a las necesidades surgidas en los últimos años.

Recorridos y frecuencias

El plan, elaborado a partir de un estudio de una empresa independiente, analiza el funcionamiento actual del servicio y plantea alternativas de optimización de recorridos y frecuencias, así como la incorporación de nuevas paradas en zonas de expansión urbana y barrios con creciente actividad residencial.

El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, destaca que entre las mejoras previstas, el documento contempla ajustes en los recorridos y frecuencias para reducir los tiempos de espera en líneas con mayor demanda, así como reforzar la cobertura del transporte público en puntos estratégicos de la ciudad.

El plan incluye también la renovación de la flota con autobuses eléctricos, con el objetivo de avanzar hacia un servicio “más sostenible y eficiente desde el punto de vista ambiental”. Durante esta legislatura, el Ayuntamiento ha impulsado medidas previas como la mejora de la Línea 8 y la creación de la línea de refuerzo R8, que llega por primera vez al Polígono Empresarial Mejostilla, así como la gratuidad del bono joven y del bono senior para mayores de 65 años.

El incremento del coste económico “responde a que no se lleva a cabo una reorganización integral del servicio desde 2017”. La financiación municipal necesaria para cubrir el déficit del servicio se situará en torno a 10,3 millones de euros en 2027; 6,8 millones en 2028 y 7 millones en 2029, frente a los 5 millones actuales.

El Plan Director del Transporte Público ha incorporado aportaciones de la Mesa del Transporte y será analizado también en el Consejo de Participación Ciudadana, antes de su implementación definitiva, con la finalidad de garantizar un servicio adaptado a la realidad actual de Cáceres, con barrios nuevos y necesidades de movilidad más complejas.

El ayuntamiento subraya que estas medidas buscan que el autobús urbano sea una “alternativa más útil y cómoda para los vecinos y vecinas, ofreciendo un sistema eficiente, conectado y sostenible que responda al crecimiento urbano de la ciudad”.