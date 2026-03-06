Nieves Julián Manzano anima a otras mujeres a superar el cáncer de mama: "Salid a la luz"

"Si antes era optimista, ahora lo soy mucho más". La vida de Nieves Julián Manzano ha estado llena de baches, como la de muchas otras personas. Sin embargo, gracias a su optimismo y a su capacidad para seguir adelante, hoy puede contar su historia con una gran sonrisa. Hace tres años su vida cambió cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. Hoy, aunque todavía medicada, está prácticamente recuperada.

Tras cuatro operaciones y varias sesiones de radioterapia, un proceso largo que, según dice, “se me ha hecho corto”, Nieves ya cuenta con su pecho reconstruido y se muestra profundamente agradecida con todos los profesionales que la han atendido, con una mención muy especial a uno de sus mayores apoyos durante el proceso: la Asociación Española Contra el Cáncer.

“Siempre digo que la actitud marca la diferencia en todo, y es fundamental”, asegura. Tras recibir el diagnóstico en marzo, fue sometida a una tumorectomía en junio y, posteriormente, a una mastectomía en septiembre, algo que reconoce que “para una mujer es muy duro”.

Radioterapia

En su caso, reconoce haber tenido suerte. No solo porque el cáncer se detectó en una fase temprana, sino también porque no tuvo que recibir quimioterapia, algo por lo que sí pasan muchas otras mujeres. “Es muy duro verte sin pelo”, explica recordando a amigas que sí han tenido que afrontar ese tratamiento.

Ell sí recibió radioterapia, lo que afectó al pecho que le habían reconstruido inicialmente. “Normalmente, cuando sabes que vas a recibir radioterapia, no suelen reconstruirte el pecho en ese momento. Pero en mi caso los médicos pensaban que no iba a ser necesario. Finalmente sí lo fue porque tuvieron que quitarme dos ganglios”, explica.

El tratamiento no se aplicó directamente en el pecho, sino en la zona de la axila. Aun así, tras 15 o 16 sesiones de radioterapia, el tejido del pecho reconstruido se vio afectado. “Al recibir la radioterapia se encapsuló, provocándome una contractura enorme”, cuenta.

Durante dos años convivió con un dolor intenso hasta que, a finales del pasado mes de enero, volvió a pasar por quirófano. “Al tener el pecho ya dañado, me tuvieron que poner otra pieza en una operación utilizando tejido del dorsal”, explica.

Agradecida

Nieves se muestra especialmente agradecida con los profesionales sanitarios que la han acompañado durante todo el proceso. “Quiero dar las gracias tanto al Hospital San Pedro de Alcántara como al Hospital Universitario, a los cirujanos y al personal de la planta 3. La gente allí es maravillosa, te miman y te cuidan muchísimo”.

Pero también destaca el papel fundamental de la Asociación, cuyo apoyo considera "primordial". “Tienen todo tipo de servicios: apoyo psicológico, nutrición e incluso fisioterapia”, comenta con entusiasmo. "Te preparan muy bien para todo lo que está por venir, y te acompañan en todo momento".

Por ello anima a cualquier paciente a acudir a la asociación. “Yo ya la conocía, pero cuando me dieron el diagnóstico me la mencionaron. Investigué un poco más y decidí apuntarme”. Desde entonces mantiene una estrecha relación con la entidad, no solo como paciente sino también como voluntaria. De hecho, fue una de las personas que tomó la palabra durante el acto institucional celebrado el pasado 4 de febrero con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

Además, participa activamente en distintas actividades, como carreras solidarias, a las que suele acudir acompañada de su hija pequeña.

Fotogalería | Cáceres conmemora el Día Mundial contra el Cáncer / Pablo Parra

La niña, de solo 7 años, es plenamente consciente de todo lo que ha vivido su madre, algo que ha afrontado con bastante naturalidad. “Yo intento explicarle las cosas muchas veces, y mi pareja me riñe porque dice que le hablo como si fuera una adulta. Sí, y siempre lo haré”, comenta.

Salir adelante

Nieves trabaja en una clínica de estética, por lo que sabe bien la importancia de sentirse bien con uno mismo. Pero, ¿cómo se afronta una noticia así, que en un primer momento te deja “en shock”? “En las sesiones de pilates oncológico en las que he participado he coincidido con otras mujeres que están pasando por lo mismo, y te das cuenta de que cada una tiene sus propias necesidades”, explica.

"Eso hay que respetarlo, aquí en Cáceres la gente es muy cerrada. Yo he vivido fuera y al volver te das cuenta de ello". En este sentido, siempre está detrás de la oreja ese rún rún del 'qué dirán'. "También tiene que ver a lo mejor que es una ciudad muy pequeña donde al final nos conocemos todos. Pero la gente te cohíbe". Ese no es su caso, pero sí el de muchas otras mujeres que se sentirán identificadas.

Ese temor social provoca que muchas mujeres vivan su situación en silencio. “Hay muchas mujeres que permanecen en la oscuridad por el qué dirán, y eso me da mucha rabia”, afirma.

Inspiración

Precisamente por eso ha decidido contar su historia públicamente. “Quiero ser una inspiración y un ejemplo para otras mujeres”. A quienes estén pasando por una situación similar les lanza un mensaje claro: “Sé que es muy difícil atravesar esta enfermedad, todo el proceso y las consecuencias que tiene. Pero una vez que se supera, no os quedéis en la oscuridad. Salid a la luz”.

Nieves Julián Manzano. / Carlos Gil

También anima a reclamar las soluciones médicas que puedan mejorar la calidad de vida. “Si no, cada vez que te mires al espejo recordarás que has estado enferma. Hoy en día hay muchos avances y puedes verte bien, sentirte bien, recuperar la seguridad y la autoestima. Esa es la base de todo”.

El cáncer ha cambiado su vida. Quizá no se pueda decir que a mejor, pero sí le ha enseñado a mirar la realidad con otra perspectiva. Ahora comienza una nueva etapa. Ha empezado a volver al gimnasio —“con cuidadito”, dice— y afronta el futuro con la tranquilidad de saber la fuerza que tiene dentro. Un optimismo y una esperanza que le hacen afirmar, hoy más que nunca, que es “muy, muy feliz”.