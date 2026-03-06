Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres

La A-66 permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos este sábado 7 de marzo entre los kilómetros 545 y 564, a la altura de Cáceres, por los trabajos vinculados a la futura autovía A-58 entre Trujillo, Cáceres y Badajoz. El cierre se prolongará desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La restricción afectará al tramo comprendido entre los enlaces de Cáceres centro–Las Capellanías y Valdesalor, y obligará a desviar el tráfico por la N-630 en ambos sentidos durante ese intervalo. La medida se adopta para garantizar la seguridad mientras se ejecutan trabajos asociados al nuevo enlace entre la A-58 y la A-66.

Desvíos y accesos afectados

Durante las horas de corte, la circulación se redirigirá por la N-630, que funcionará como itinerario alternativo tanto hacia el norte como hacia el sur. Además, se producirán limitaciones temporales en otros accesos vinculados al nudo de comunicaciones.

En concreto, quedará cortado el acceso a la A-66 sentido Mérida desde la N-521 en el enlace del kilómetro 551. Asimismo, desde la N-523, en el enlace del kilómetro 555, se restringirán temporalmente los accesos a la autovía en dirección Salamanca.

Desde el ministerio han indicado que estas medidas responden a la necesidad de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores mientras se desarrollan los trabajos en la zona.

Avance del nuevo tramo de la A-58

Las afecciones al tráfico están relacionadas con las obras del nuevo tramo de 13,5 kilómetros de la autovía A-58, que enlazará la A-66 con Río Ayuela en la provincia de Cáceres.

La actuación forma parte del desarrollo del corredor que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz, una infraestructura llamada a mejorar la movilidad en el eje oeste de Extremadura y a reforzar la conexión con la Ruta de la Plata.

Actualmente se están ejecutando trabajos de reposición de una línea eléctrica de media tensión afectada por el trazado del enlace entre ambas autovías. Según el Ministerio de Transportes, el conjunto del proyecto cuenta con un presupuesto vigente de 94,3 millones de euros, IVA incluido.