El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas

El restaurante Tápara se prepara para iniciar una nueva etapa con su traslado a un espacio más amplio situado a unos tres minutos de la ciudad de Cáceres, en la carretera de Medellín. El nuevo enclave combinará la actividad del restaurante con un área específica para la celebración de eventos, lo que permitirá ampliar el proyecto gastronómico que durante más de una década ha desarrollado en su actual ubicación.

El propietario del establecimiento, Gonzalo Serrano, se embarcó junto a su esposa, Beatriz Guisado, en el restaurante hace más de doce años en el R-66. Antes, habían trabajado en la zona de Nuevo Cáceres otros dos años. Ahora, a sus 39 años, explica que el objetivo es crear un concepto que combine dos dimensiones: por un lado el restaurante, que mantendrá el mismo estilo culinario que ha consolidado la marca, y por otro un espacio preparado para bodas, comuniones y celebraciones.

Según señala, el cambio responde a la necesidad de seguir creciendo. "Es un espacio con mucho potencial y que no tiene techo. Es un proyecto que creo que es top y hay que aprovecharlo", ha afirmado.

Restaurante con el mismo concepto gastronómico

El nuevo restaurante mantendrá una filosofía similar al actual, con un aumento moderado de la capacidad para preservar la atención al cliente. La idea es sumar entre diez y quince comensales más respecto al local actual, manteniendo el mismo nivel de servicio. "Queremos seguir dando calidad y calidez al cliente. No quiero desarrollarlo de una forma que luego no podamos defender como queremos", incide.

Gonzalo Serrano, propietario de Tápara / E. P.

En la carta continuarán algunos de los platos que ya se han convertido en referencias del establecimiento, como la croqueta líquida de patatera, el taco de bacalao, el carpaccio o los arroces. La propuesta combina reinterpretaciones de la cocina tradicional con elaboraciones propias que buscan nuevas texturas y presentaciones. "Intentamos versionar una cocina tradicional con mucho sabor y luego darle la vuelta con otras texturas y decoración", ha indicado.

Un espacio para bodas y celebraciones

La principal novedad del proyecto será el área destinada a eventos. El nuevo recinto contará con una carpa con capacidad aproximada para 350 comensales, a la que se suman amplias terrazas exteriores. El espacio está situado a unos 3,5 kilómetros La Cruz de los Caídos, una distancia que el responsable del restaurante considera asumible para este tipo de celebraciones.

"Estamos fuera de la ciudad, pero a tres minutos. Mucha gente busca precisamente un espacio al aire libre para celebrar eventos", ha señalado. Además, el establecimiento prevé ofrecer servicios de transporte como taxis o autobuses para facilitar los desplazamientos.

Una apertura prevista para las próximas semanas

Aunque las obras se encuentran ya en su fase final, el equipo todavía no ha concretado una fecha exacta de apertura. La previsión es realizar un cambio rápido desde el actual local para evitar confusión entre los clientes. "Considero que tiene que ser un cambio rápido, de una semana a otra, para no marear al cliente", explica.

El proyecto ya ha comenzado a recibir reservas para eventos. De hecho, en abril está prevista la celebración de la primera boda y en mayo el espacio acogerá varias comuniones durante los fines de semana. "Nos hemos sorprendido con la respuesta de la clientela. La gente está apostando por nosotros y la aceptación está siendo brutal", ha señalado.

Más empleo y ampliación del equipo

El restaurante cuenta actualmente con un equipo de 15 trabajadores, al que se suma el propio responsable del negocio. Con la apertura del nuevo espacio prevé realizar nuevas incorporaciones para poder atender tanto el restaurante como el área de eventos. En la cocina, el proyecto está liderado por la jefa de cocina Beatriz Guisado, responsable de gran parte de las elaboraciones del restaurante, a la que se ha sumado recientemente el cocinero Matías Gorgo para reforzar el equipo en esta nueva etapa.