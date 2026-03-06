La Semana Santa de Cáceres se presenta en Mérida en un evento con autoridades y cofrades

La Semana Santa de Cáceres llega a Mérida, donde será presentada oficialmente este sábado 7 de marzo en una jornada organizada por la Unión de Cofradías Penitenciales que reunirá a cofrades, autoridades y representantes institucionales de ambas ciudades. La iniciativa busca reforzar la promoción de una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de la capital cacereña.

El acto principal tendrá lugar en la sede de la Asamblea de Extremadura, donde el cofrade cacereño José Ramón Bello Rodrigo será el encargado de realizar la presentación oficial de la Semana Santa cacereña ante el público emeritense.

Una jornada de convivencia entre cofradías

El programa de actividades comenzará por la mañana con una visita cultural por el centro histórico de Mérida. A partir de las 12.00 horas, los participantes se concentrarán en la Plaza de España para iniciar una visita guiada por algunos de los principales espacios de la ciudad.

Durante la mañana también está previsto que los asistentes visiten las sedes de las Cofradías del Cristo de la O y de Santa Eulalia, en un encuentro que pretende estrechar vínculos entre las hermandades de ambas localidades.

Pasacalles musical por el centro de Mérida

Uno de los momentos más destacados de la jornada será el pasacalles protagonizado por la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres. El desfile musical comenzará a las 17.15 horas en el entorno del Templo de Diana y recorrerá varias calles del centro de Mérida hasta llegar a la sede de la Asamblea de Extremadura, donde está previsto que concluya alrededor de las 18.15 horas.

Posteriormente, a las 18.30 horas, se celebrará en el interior del parlamento autonómico el acto central de la jornada con la presentación oficial de la Semana Santa de Cáceres.

Desde la Unión de Cofradías Penitenciales destacan que este tipo de actos forman parte de la estrategia de difusión de la Semana Santa cacereña, una celebración que cuenta con una larga tradición y que atrae cada año a miles de visitantes.

La iniciativa también pretende fortalecer los lazos entre ciudades extremeñas con una importante tradición cofrade, favoreciendo la colaboración y el intercambio cultural entre hermandades.

Todas las cofradías cacereñas se encuentran ya inmersas en la cuenta atrás hacia esta semana tan especial. Viacrucis, actos, convivencias, conciertos... en Cáceres ya se respira incienso, y lo hará también en Mérida.