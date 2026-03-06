Tres años de gobierno y "ningún proyecto joven": el PSOE carga contra Rafa Mateos en Cáceres

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado este jueves, tras la celebración de la Comisión de Juventud, una situación de “parálisis absoluta” en las políticas dirigidas a los jóvenes de la ciudad. La portavoz socialista, Belén Fernández, ha asegurado que, tras casi tres años de legislatura del gobierno de Rafa Mateos, no se han desarrollado proyectos efectivos para el sector.

Fernández ha criticado que el equipo de gobierno se limite a ofrecer “estadísticas vacías” sin que se traduzcan en medidas concretas para reforzar el tejido asociativo juvenil de la capital cacereña. Según ha señalado, la situación refleja una falta de planificación en un ámbito que consideran clave para la participación y el desarrollo social de la juventud.

Uno de los asuntos que ha centrado las críticas del grupo socialista es el futuro del Festival de Cultura Urbana de Cáceres. El PSOE ha lamentado la ausencia de avances claros sobre su continuidad y, especialmente, lo que considera un desprecio al Consejo Local de la Juventud de Cáceres.

Según ha indicado Fernández, el gobierno municipal de Rafa Mateos ha mantenido reuniones con el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx) para buscar financiación externa, pero sin contar con las asociaciones juveniles de la ciudad en el diseño o contenido del festival.

“Están empezando la casa por el tejado. Buscan el dinero antes de contar con quienes deben dar contenido al festival”, ha afirmado la portavoz socialista, quien ha advertido de que esta forma de proceder está “deteriorando y debilitando seriamente el tejido asociativo juvenil”.

Además, ha señalado que esta estrategia “carece de sentido”, ya que la dotación económica del festival ya existía previamente.

Retrasos en subvenciones y falta de personal

Otro de los puntos señalados por el PSOE es la situación de las subvenciones municipales de Juventud 2025. Según ha denunciado el grupo socialista, las asociaciones todavía desconocen si la justificación de sus ayudas es correcta y siguen a la espera del pago del segundo plazo.

Para los socialistas, esta situación genera una “total desinformación e indefensión” entre los colectivos juveniles que dependen de estas ayudas para desarrollar sus actividades.

Desde el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Cáceres se ha vinculado este retraso a la resolución de la plaza del Coordinador de Juventud, un proceso que, según el propio equipo de gobierno, está “casi casi” finalizado. Durante este tiempo, trabajadores de otras áreas habrían asumido funciones que no les correspondían, lo que habría provocado retrasos en la gestión administrativa.

Fernández ha interpretado esta situación como una muestra del “adelgazamiento de la administración” y de la escasez de recursos humanos en áreas municipales sensibles.

La portavoz socialista también ha criticado que el Plan Municipal de Juventud de Cáceres continúe sin avances pese a que el pleno aprobó hace aproximadamente un año una moción socialista para ponerlo en marcha.

Según ha indicado, el objetivo de este documento era definir las líneas estratégicas de las políticas municipales destinadas a la población joven de la ciudad, así como mejorar la coordinación con el tejido asociativo juvenil.

“Es desolador comprobar que, tras tres años de gobierno del Partido Popular, la política de juventud en Cáceres es la nada absoluta”, ha afirmado Fernández. La edil ha insistido en que la concejala responsable del área se limita a ofrecer datos estadísticos que, a su juicio, carecen de utilidad si no se traducen en políticas concretas.

“Los jóvenes cacereños necesitan realidades, no un Gobierno que les da la espalda y bloquea su capacidad de participación”, ha concluido.

El contexto de las políticas juveniles en Extremadura

Las políticas públicas dirigidas a la juventud en Extremadura se coordinan en buena parte a través del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx), organismo dependiente de la Junta que financia programas de participación, asociacionismo y ocio educativo en colaboración con ayuntamientos y entidades sociales.

En ciudades como Cáceres, el tejido asociativo juvenil se articula a través de entidades culturales, sociales y estudiantiles que desarrollan actividades financiadas en parte mediante subvenciones municipales, una herramienta clave para sostener proyectos formativos, culturales o de participación ciudadana.

La continuidad de estas ayudas y la puesta en marcha de instrumentos de planificación como el Plan Municipal de Juventud son, según las asociaciones, elementos esenciales para garantizar la estabilidad de este tejido asociativo y su capacidad de generar actividades para los jóvenes de la ciudad.