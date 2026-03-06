La UEx celebra San Juan de Dios en Cáceres con acto académico, divulgación científica y actividades solidarias

La Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura (UEx) celebró este 5 de marzo en Cáceres la festividad de San Juan de Dios, patrón de la enfermería, con una jornada que combinó actividades solidarias, divulgación científica y un acto académico con presencia institucional.

La programación arrancó con las tradicionales “Migas Solidarias”, organizadas en la cafetería del centro y en las que participaron estudiantes, profesorado y personal universitario. La recaudación de esta actividad se destinó a la Casa de la Misericordia de Alcúescar, reforzando el carácter social que la facultad vincula a esta celebración.

El acto central de la jornada fue la conferencia del inmunólogo Alfredo Corell Almuzara, catedrático de la Universidad de Sevilla y divulgador científico, que intervino con la charla titulada “Inmunofitness: el arte de entrenar tus defensas”.

Durante su intervención, Corell explicó qué es la inmunidad y cómo evoluciona a lo largo de la vida, poniendo el foco en la importancia de los hábitos cotidianos para fortalecer el sistema inmunitario. El ponente defendió la idea de que la salud no depende solo de tener “defensas más fuertes”, sino de contar con un sistema inmunitario entrenado, equilibrado y eficiente.

En ese sentido, planteó un cambio de perspectiva: pasar de una visión pasiva de la inmunidad a otra activa, en la que las decisiones diarias —desde la alimentación hasta el descanso o la actividad física— influyen directamente en el funcionamiento del organismo.

Reconocimiento al talento académico

Durante el acto institucional también se entregaron los premios a los mejores expedientes académicos del curso 2024/2025, que recayeron en Jesús Vivas Galeano, Yasmina Serrejón Gutiérrez y María Auxiliadora Gutiérrez Guerra.

Además, la facultad concedió distinciones honoríficas institucionales a AZTIDE, al Servicio Extremeño de Salud (Área de Calidad, Docencia e Investigación) y a la organización COOPERAS, en reconocimiento a su colaboración con el centro en ámbitos como la formación sanitaria, la investigación y la cooperación.

Acto en Enfermería. / Cedida a El Periódico

La jornada contó con la intervención del decano de la facultad, Raúl Roncero Martín, quien recordó la figura de San Juan de Dios como referente histórico de una atención sanitaria basada en la dignidad y el respeto hacia los pacientes.

En su discurso defendió que, en un sistema sanitario cada vez más tecnológico, la dimensión humana sigue siendo clave. “La humanidad es el mayor valor diferencial”, señaló, al subrayar que podrán cambiar los protocolos o digitalizarse los sistemas, pero nunca será sustituible “una mano que sostenga, una palabra que tranquilice o una mirada que comprenda”.

Roncero también destacó la apuesta del centro por reforzar su oferta académica y su capacidad investigadora. Entre los proyectos en marcha mencionó la ampliación de la biblioteca de la facultad y el desarrollo de la segunda fase del Laboratorio de Simulación Clínica Avanzada, además de la puesta en marcha de nuevos títulos de posgrado.

El acto concluyó con la intervención del vicerrector de Transferencia Digital de la Universidad de Extremadura, Javier Berrocal Olmeda, encargado de cerrar una jornada que combinó tradición académica, reconocimiento al alumnado y reflexión sobre el futuro de la atención sanitaria.