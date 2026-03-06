Unicaja reúne en Cáceres a 250 trabajadores para analizar el Plan Estratégico 2025-2027

Unicaja ha reunido este jueves en Cáceres a los equipos operativos y a las redes de negocio de Extremadura y otras zonas de actuación limítrofes en una jornada centrada en compartir los avances del Plan Estratégico 2025-2027 en su primer año de ejecución y en abordar los retos previstos para los próximos ejercicios. El encuentro ha contado con la participación de cerca de 250 empleados.

La sesión ha estado encabezada por el presidente de Unicaja, José Sevilla, y el consejero delegado, Isidro Rubiales, junto a responsables de distintas áreas clave para el desarrollo del plan. La cita forma parte de un ciclo de encuentros internos que la entidad está celebrando en diferentes ciudades con el objetivo de trasladar la evolución de su planificación estratégica.

La jornada ha sido inaugurada por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha agradecido la elección de la ciudad para acoger este encuentro y ha dado la bienvenida a los asistentes. "Es un placer recibiros en la ciudad más bonita del mundo, que es Cáceres, de donde espero os llevéis un fantástico recuerdo", ha señalado.

Mateos ha destacado además el valor de este tipo de encuentros profesionales para avanzar en los retos del sector financiero. "Afrontar nuevos retos es crecer como personas y como profesionales, y eso es algo que nos engrandece a todos", ha indicado, al tiempo que ha confiado en que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos "para mejorar la vida de vuestros clientes, que es en definitiva el fin último de vuestro trabajo".

Encuentro para reforzar la estrategia

Durante la jornada, la dirección de Unicaja ha expuesto los avances registrados en ámbitos como la transformación digital, la mejora de la experiencia del cliente y el impulso al crecimiento sostenible del negocio, tanto en banca minorista como en empresas.

En su intervención, el presidente de la entidad, José Sevilla, ha destacado que "compartir la evolución del Plan Estratégico con los profesionales de la red comercial es clave para consolidar un proyecto común y reforzar nuestra posición en los territorios".

Por su parte, el consejero delegado, Isidro Rubiales, ha señalado que "estas jornadas nos permiten alinear prioridades, escuchar a los equipos y acelerar la ejecución de las iniciativas que deben impulsar el crecimiento del banco".

El encuentro también ha servido para poner en valor los resultados alcanzados hasta ahora, tanto en términos de fortalecimiento de la actividad comercial como de mejora de las capacidades organizativas, así como para reforzar la orientación al cliente y al empleado en el segundo año de ejecución del plan.

Promoción de la ciudad

Durante su intervención, el alcalde ha aprovechado para invitar a los asistentes a conocer la ciudad. Ha recordado que Cáceres es Patrimonio de la Humanidad desde hace 40 años y ha animado a recorrer su conjunto histórico. "Os invito a disfrutar de nuestro recinto intramuros, con sus palacios y callejuelas, mejor aún si lo hacéis de noche para comprobar por qué somos el conjunto histórico mejor conservado de España", ha afirmado.

Mateos también ha destacado algunos de los proyectos y referentes de la ciudad, como el Museo Helga de Alvear, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión o el restaurante Atrio, así como la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Además, ha recordado que la ciudad ostenta este año el título de Ciudad Europea del Deporte 2026 y ha citado eventos recientes y próximos, como el Campeonato de España de Duatlón celebrado el pasado fin de semana o el Campeonato Nacional de Escalada previsto para el próximo mes.

Clientes y territorios en el centro

Con este tipo de encuentros, Unicaja ha reafirmado su apuesta por una comunicación directa con sus equipos como herramienta para avanzar en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027.

El plan busca consolidar a la entidad como un banco universal y cercano, con los clientes y los territorios en el centro de su actuación, al tiempo que persigue impulsar la rentabilidad de forma sostenida y fortalecer sus capacidades de cara al futuro.