Actividades por el Día de la Mujer en Cáceres: ruta por la igualdad y visita guiada al Palacio de los Golfines

Tres opciones en la ciudad para disfrutar del 8M:

El Palacio de los Golfines de Abajo organiza una visita especial por el Día de la Mujer

El Palacio de los Golfines de Abajo acogerá el próximo domingo 8 de marzo, a las 12.00 horas, una visita guiada temática con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026. La actividad propondrá un recorrido centrado en el papel de la mujer noble y su influencia en la vida pública y privada del histórico edificio.

Durante la visita, los participantes recorrerán algunas de las estancias más representativas del palacio, como el Salón Aristocrático, el Salón de Baile, el Oratorio, el Gabinete o el Tocador, espacios que permitirán conocer cómo vivían las damas que habitaron el inmueble, cuáles eran sus responsabilidades y qué papel desempeñaban en la sociedad de su época.

El recorrido pondrá especial atención en las mujeres del linaje de los Golfines de Abajo, figuras a menudo discretas pero decisivas en la evolución de la familia. A través de sus historias, la visita pretende rescatar episodios vinculados con la cultura, el compromiso y el liderazgo femenino, así como el legado que dejaron en la historia del palacio. La actividad se presenta como una oportunidad para redescubrir este enclave histórico desde una perspectiva diferente, destacando la contribución de las mujeres a la construcción de la memoria y la vida social de la época.

Ruta senderista con motivo del 8M

La ciudad acogerá este domingo 8 de marzo una actividad deportiva y reivindicativa con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema El domingo 8 de marzo tienes una cita con la igualdad, se organizará una ruta senderista no competitiva promovida por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de la Mujer y en colaboración con la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME).

La actividad consistirá en un recorrido de ocho kilómetros por montaña que partirá a las 9.30 horas desde el Espacio para la Creación Joven de Cáceres y finalizará en la Plaza Mayor de Cáceres. Además, a las 11.30 horas está prevista la salida de un tramo accesible desde Fuente Fría para facilitar la participación de más personas.

Tras completar el recorrido, los asistentes podrán participar en un desayuno popular en la plaza, donde también se realizará la lectura de un manifiesto conmemorativo. La jornada concluirá con una actuación musical de la artista Bambikina. La iniciativa busca combinar deporte, convivencia y reivindicación social para celebrar el 8M.

Aprender a estudiar: nuevo taller para alumnos y familias

Un nuevo taller de técnicas de estudio dirigido a alumnos desde 4º de Primaria hasta Bachillerato se celebrará durante los meses de marzo y abril con el objetivo de mejorar las habilidades de organización, planificación y aprendizaje. El programa propone métodos basados en descubrimientos de la neurociencia para ayudar a los estudiantes a optimizar su forma de estudiar.

El curso, con un coste de 120 euros, se desarrollará en cuatro módulos que se impartirán los domingos de 11.30 a 14.00 horas e incluirá además dos sesiones individuales con cita previa. Las sesiones comenzarán el 8 de marzo con un módulo dedicado a la organización y planificación. El 15 de marzo se abordarán las destrezas de pensamiento, mientras que el 22 de marzo estará centrado en el estudio activo y la memorización. La formación concluirá el 12 de abril con una sesión dedicada a la preparación de exámenes.

Noticias relacionadas

Paralelamente, también se han programado talleres dirigidos a padres y madres con el objetivo de ofrecer herramientas para acompañar el proceso educativo de sus hijos. Cada sesión tendrá un coste de 10 euros y se desarrollará de 18.00 a 19.30 horas. El 6 de marzo estará destinado a familias con hijos de entre 10 y 14 años; el 13 de marzo a padres y madres con niños de entre 6 y 9 años; y el 20 de marzo a familias con adolescentes.