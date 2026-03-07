La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero

La apertura de un nuevo bar en el barrio de El Vivero, en Cáceres, se ha convertido en un proyecto de carácter familiar. Olga Lorente Sagasta ha asumido el traspaso del local y ha puesto en marcha la tapería La Bonita junto a su hijo, su nuera y una sobrina, en una iniciativa con la que ha querido abrirse camino en la hostelería como trabajadora autónoma y, al mismo tiempo, dar continuidad laboral a su entorno más cercano.

Aunque ya conocía el sector, Lorente explica que esta ha sido su primera experiencia al frente de un establecimiento propio. Según ha relatado, la decisión ha estado ligada al interés de su familia por la hostelería y a la posibilidad de levantar un negocio compartido. "Es un negocio familiar", señala.

La propietaria cuenta que conocía el local de antes y que, cuando surgió la posibilidad del traspaso, vio una oportunidad para emprender en una zona que frecuentaba habitualmente. El establecimiento reabre con una propuesta de tapería y cocina centrada en brasas, aunque la responsable insiste en que la intención es abrir un espacio accesible a todo tipo de público dentro del barrio.

Reforma en seis días

Antes de la apertura, la familia ha acometido una reforma casi integral del local en apenas seis días. Lorente Sagasta asegura que han vaciado buena parte del anterior mobiliario y de la decoración para ganar espacio y dar una imagen más luminosa al establecimiento. Los trabajos, según precisa, los ha asumido casi por completo la propia familia, que se ha encargado de pintar, decorar y reorganizar el espacio.

La inauguración tuvo lugar este miércoles por la tarde y, de acuerdo con el relato de la propietaria, la respuesta vecinal fue inmediata. "Antes incluso de la apertura formal, el local ya contaba con personas esperando para entrar", recuerda.

Cuatro personas al frente

El negocio arranca con una plantilla reducida de cuatro personas. Junto a Olga Lorente Sagasta participan su hijo Ismael, que es socio del proyecto; su nuera, Dariela Isabel, y su sobrina Susana, que se encarga de la cocina y aporta experiencia previa en el sector hotelero.

La empresaria explicado, de momento, no contempla una ampliación importante del equipo, ya que prefiere comprobar primero el funcionamiento del establecimiento. Sí avanza que uno de los próximos pasos será habilitar una terraza exterior, una actuación para la que ya tiene concedido espacio y que espera poner en marcha cuando reciba la autorización definitiva.

Natural de Herrera del Duque y residente en Cáceres desde hace tres años, Olga defiende que el proyecto nació sin excesivas dudas porque veía viable mantener la actividad del local. La tapería abre, en principio, todos los días, en un inicio de etapa que la familia afronta como una apuesta conjunta de trabajo por cuenta propia.