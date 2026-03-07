Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Negocios

La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero

Con una plantilla de cuatro personas, la tapería La Bonita, liderada por Olga Lorente Sagasta, abrió sus puertas en Cáceres tras una reforma exprés y una gran acogida vecinal.

Vídeo | Olga Lorente Sagasta Taperia La Bonita

Vídeo | Olga Lorente Sagasta Taperia La Bonita

El Periódico Extremadura

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La apertura de un nuevo bar en el barrio de El Vivero, en Cáceres, se ha convertido en un proyecto de carácter familiar. Olga Lorente Sagasta ha asumido el traspaso del local y ha puesto en marcha la tapería La Bonita junto a su hijo, su nuera y una sobrina, en una iniciativa con la que ha querido abrirse camino en la hostelería como trabajadora autónoma y, al mismo tiempo, dar continuidad laboral a su entorno más cercano.

Aunque ya conocía el sector, Lorente explica que esta ha sido su primera experiencia al frente de un establecimiento propio. Según ha relatado, la decisión ha estado ligada al interés de su familia por la hostelería y a la posibilidad de levantar un negocio compartido. "Es un negocio familiar", señala.

La propietaria cuenta que conocía el local de antes y que, cuando surgió la posibilidad del traspaso, vio una oportunidad para emprender en una zona que frecuentaba habitualmente. El establecimiento reabre con una propuesta de tapería y cocina centrada en brasas, aunque la responsable insiste en que la intención es abrir un espacio accesible a todo tipo de público dentro del barrio.

Reforma en seis días

Antes de la apertura, la familia ha acometido una reforma casi integral del local en apenas seis días. Lorente Sagasta asegura que han vaciado buena parte del anterior mobiliario y de la decoración para ganar espacio y dar una imagen más luminosa al establecimiento. Los trabajos, según precisa, los ha asumido casi por completo la propia familia, que se ha encargado de pintar, decorar y reorganizar el espacio.

La inauguración tuvo lugar este miércoles por la tarde y, de acuerdo con el relato de la propietaria, la respuesta vecinal fue inmediata. "Antes incluso de la apertura formal, el local ya contaba con personas esperando para entrar", recuerda.

Cuatro personas al frente

El negocio arranca con una plantilla reducida de cuatro personas. Junto a Olga Lorente Sagasta participan su hijo Ismael, que es socio del proyecto; su nuera, Dariela Isabel, y su sobrina Susana, que se encarga de la cocina y aporta experiencia previa en el sector hotelero.

La empresaria explicado, de momento, no contempla una ampliación importante del equipo, ya que prefiere comprobar primero el funcionamiento del establecimiento. Sí avanza que uno de los próximos pasos será habilitar una terraza exterior, una actuación para la que ya tiene concedido espacio y que espera poner en marcha cuando reciba la autorización definitiva.

Noticias relacionadas y más

Natural de Herrera del Duque y residente en Cáceres desde hace tres años, Olga defiende que el proyecto nació sin excesivas dudas porque veía viable mantener la actividad del local. La tapería abre, en principio, todos los días, en un inicio de etapa que la familia afronta como una apuesta conjunta de trabajo por cuenta propia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
  2. Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
  3. El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
  4. Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
  5. El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
  6. Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen
  7. Un coche Minits, calcinado en Cáceres: la Policía Científica investiga las causas del incendio
  8. La nueva estrategia del Ayuntamiento de Cáceres para reflotar el pequeño comercio

Óscar Arias Sánchez inauguró un ciclo de conferencias en Cáceres tras su Nobel de la Paz

Óscar Arias Sánchez inauguró un ciclo de conferencias en Cáceres tras su Nobel de la Paz

El 'Mucha Muchacha Fest' reúne música y talento femenino en Cáceres este sábado con 'Malabrava' y más artistas

El 'Mucha Muchacha Fest' reúne música y talento femenino en Cáceres este sábado con 'Malabrava' y más artistas

El PP apremia a Vox: “No queremos ser como el PSOE que aprobaba el presupuesto de Cáceres en manga corta”

El PP apremia a Vox: “No queremos ser como el PSOE que aprobaba el presupuesto de Cáceres en manga corta”

Las torrijas marcan la cuenta atrás de la Semana Santa en Cáceres: "Si juntamos tradición y artesanía, tenemos el producto estrella"

Las torrijas marcan la cuenta atrás de la Semana Santa en Cáceres: "Si juntamos tradición y artesanía, tenemos el producto estrella"

La Iglesia alerta del riesgo de que la inteligencia artificial amplíe la desigualdad laboral para las mujeres en Cáceres

La Iglesia alerta del riesgo de que la inteligencia artificial amplíe la desigualdad laboral para las mujeres en Cáceres

Miles de cacereños veneran al Nazareno en el multitudinario Besapié previo a la Semana Santa

Miles de cacereños veneran al Nazareno en el multitudinario Besapié previo a la Semana Santa

La Soledad de Cáceres: una cofradía humilde con una historia de contrastes y tradiciones arraigadas

La Soledad de Cáceres: una cofradía humilde con una historia de contrastes y tradiciones arraigadas

Joaquín Floriano, articulista de Cáceres: "Parlamento de barra"

Joaquín Floriano, articulista de Cáceres: "Parlamento de barra"
Tracking Pixel Contents