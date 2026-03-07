Cáceres: la ciudad que forjó su historia en América y enriqueció el continente

A lo largo de nuestra vida siempre hemos sido conscientes de la gran importancia real de nuestra ciudad en la historia del continente americano, ello viendo la cantidad de palacios y casas nobles que componen nuestra querida Cáceres. Además, según fuimos entrando en los años de estudio, fue algo constante el ir descubriendo a infinidad de cacereños y extremeños que a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII principalmente por uno u otro motivo decidieron marchar a América en busca de aventura o futuro, algo que en aquella época aquí en nuestra tierra era muy complicado por la pobreza profunda que existía. Al regresar gran parte de estos aventureros a Extremadura y en particular a Cáceres, por lo general, traían riquezas que utilizaban en construir grandes casas o importantes palacios, así como aumentar su patrimonio familiar, edificios que en su gran mayoría han llegado hasta nuestros días.

De esta manera fue transcurriendo nuestra existencia con un creciente interés por todo este magnífico tema, que evidentemente repercutió poderosamente en la existencia y el desarrollo de Cáceres, con un notable beneficio a la propia institución de la Iglesia por la ayuda directa e indirecta prestada a las órdenes religiosas aquí ya existentes, además del considerable aumento del patrimonio de las mismas en templos, ermitas, cofradías, etc.

Así en lo que a nuestra persona se refiere, comenzamos a interesarnos por determinados personajes históricos cacereños y extremeños de aquella época y conocer detalles de sus vidas y aventuras, así como los logros conseguidos en aquel misterioso continente recién descubierto. De esta manera fuimos adquiriendo determinadas publicaciones referidas a algunos de estos valientes paisanos nuestros que, en un momento decidido de sus vidas y muy posiblemente complicado, optaron por subirse a un barco, de los de aquella época, y con lágrimas en los ojos y el corazón en un puño, se despedían de su tierra y familia para buscar unas tierras que se suponían ricas en todo y que podrían asegurar la existencia de los suyos y las siguientes generaciones. Este era el sueño de todos ellos.

Y con este interés e inquietud nuestro en este tema, no nos conformamos con empaparnos de los libros que caían en nuestras manos, sino que decidimos ir visitando diferentes poblaciones extremeñas donde habían vivido algunos de estos personajes aventureros: Trujillo, Plasencia, Jerez de los Caballeros, Badajoz, Medellín, Villanueva de la Serena, Barcarrota, Belvis de Monroy, Garrovillas de Alconetar, Llerena, Santa Cruz de la Sierra, etc. etc.

Con el paso de los años ese fondo documental fue creciendo, al tiempo que fuimos conociendo a determinadas personas de avanzada edad, que muy conocedores de este importante tema para nuestra tierra, no dudaron en ofrecernos su amistad y así descubrirnos interesantes historias de esos admirados paisanos que en aquellas lejanas centurias dejaron huella de esta rica Extremadura, llegando incluso a fundar ciudades con el nombre de las aquí existente como Cáceres, Trujillo, Medellín o Plasencia, entre otras. Además de llevar hasta allí devociones muy queridas de nuestro entorno.

Ya más recientes a nuestros días, y más concretamente metidos en la segunda mitad del siglo XX, es cuando recibimos un inesperado regalo, que es al que queremos hoy referirnos. Se trataba de una sencilla caja de madera, que por su aspecto exterior debía de tener muchos años, con notables heridas en su superficie posiblemente producidas por soportar varios traslados en precipitados viajes y con una cerradura antigua, que afortunadamente no funcionaba, lo que nuestra inquieta mente hace que inmediatamente cojamos la caja y la abramos sin más demora. Y nuestra sorpresa es mayúscula cuando descubrimos un voluminoso libro delicadamente envuelto en papel de seda. Rodeados de un silencio inesperado, de los que allí estamos, desenvolvemos nerviosamente la publicación y nos encontramos con su título: ‘Extremadura. La tierra en la que nacían los Dioses’. Inmediatamente somos conscientes de la importancia del regalo y la trascendencia que para nosotros tenía y por ello decidimos casi de inmediato comenzar a sumergirnos en sus páginas, conocer su centenar largo de fotografías, y descubrir sus numerosos datos y detalles, para así entender mucho mejor lo que aquellos valientes hombres y mujeres hicieron por los habitantes de aquel distante mundo, enseñándoles nuestra lengua, creencias y cultura, al tiempo que se descubría todo un Mundo Nuevo.

Este magnífico libro fue publicado en el año 1961 por la editorial Espasa Calpe SA Madrid, con un total de 653 páginas, y más de un centenar de fotografías en blanco y negro, de toda la región extremeña. Su autor, D. Miguel Muñoz de San Pedro e Higüero, X Conde de Canilleros y V de San Miguel (1899-1972). Dicho trabajo estaba dividido en dos partes. La Alta Extremadura, en XIII capítulos y la Baja Extremadura, con XIV capítulos. Es decir, Cáceres y Badajoz.

En un espacio tan limitado como el actual, nos resulta muy complicado recoger la brillante y gran bibliografía del autor de nuestra publicación referida. Por ello vamos únicamente a recordar unos breves datos. Según algunas personas que lo conocieron y trataron sus trabajos ascienden a varios cientos entre artículos, conferencias, poesías y libros, destacando especialmente las biografías históricas. Publicaciones dentro de una gran variedad de estilos. Tocando la poesía, la narrativa, y la comedia, sin olvidar los temas históricos como su especialidad. Todo ello facilitado por el impresionante archivo y biblioteca familiar histórico, fondo documental instalado en su palacio situado en la plaza de Santa María, edificio construido en el siglo XVI por Hernando de Ovando, hermano de Fray Nicolás de Ovando.

Fue director del Museo de Cáceres. Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, Cronista Oficial de Cáceres, así como delegado provincial de Bellas Artes, fue miembro activo de diez Academias e Institutos de América y España, entre otros muchos cargos honoríficos que desempeñó durante toda su vida. Fue un gran entusiasta y seguidor de las tertulias.

La publicación que nos ocupa, es un magnifico y detallado trabajo descriptivo de nuestra rica y variada Extremadura, con sus más de 41.848 kilómetros cuadrados, es decir que nuestra región es más grande que Bélgica, Holanda o Suiza. Con dos magníficos ríos perfectamente integrados en nuestra región, el Tajo en la provincia del norte y el Guadiana en la del sur.

Aquí se presenta un minucioso trabajo geográfico, geológico, agrícola y ganadero, sin olvidarnos del origen étnico o histórico. Tratando muy escrupulosamente las diferentes civilizaciones y grupos humanos que se asentaron en tan amplio y variado espacio. Al mismo tiempo que se trata del folklore y las tradiciones, al que se suma la rica y variada gastronomía, influenciada notablemente por musulmanes y romanos especialmente.

«No queremos concluir sin hacer mención de una rareza jurídica, viva en algunos sectores extremeños, el llamado Fuero de Bailo, es una institución del Derecho Civil, que rige el matrimonio, en virtud de la cual los bienes de los cónyuges pertenecen por mitad a cada uno de ellos, sin tener en cuenta su procedencia. Esta institución indudablemente de origen portugués, y arranca de las primitivas cartas pueblas de la Reconquista. Parece que la propagaron los templarios y que el nombre de que Jerez de los Caballeros era un bailiato de tal Orden». Según algunos historiadores de diferentes épocas, Extremadura podría haberse llamado de otra manera dada la gran cantidad de castillos que a lo largo de su historia han existido e incluso los que se conservan en la actualidad (1961). Un patrimonio muy a tener en cuenta.

Curiosamente en aquella lejana publicación, que en la actualidad cumple sesenta y cinco años, ya se presentan en varios momentos las carencias evidentes y preocupantes que tenía nuestra región en relación con el resto de España, tales como la comunicación adecuada por ferrocarril o carretera, con vistas al rápido y prometedor futuro que se acercaba. Es decir, el hoy. Con todo esto consideramos desde nuestro particular punto de vista que este libro es un minucioso trabajo divulgativo de nuestra querida tierra y de su magnifica e inigualable historia. Y este trabajo debe de estar incorporado a cualquier biblioteca que se precie de ser un fondo bibliográfico único.