Una Extremadura Digna rompe con la candidatura de Cáceres 2031 por los festejos taurinos

El colectivo Una Extremadura Digna (UED) ha anunciado la retirada de su apoyo al proyecto de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031 tras la publicación del pliego municipal para la organización de festejos taurinos en la ciudad. La organización considera que la decisión de mantener estos espectáculos con fondos públicos es "incompatible con el modelo cultural que debería representar una candidatura de estas características" y ha reiterado que mantendrá su posición crítica mientras sigan formando parte de la programación festiva.

El portavoz de la formación regionalista, Óscar Pérez, ha afirmado que no pueden respaldar una candidatura cultural que, en su opinión, "normaliza espectáculos basados en el sufrimiento y la muerte de animales". Según ha señalado, la cultura debería representar "valores de respeto, convivencia y progreso, y no prácticas que implican quitar la vida a un ser vivo por entretenimiento".

La decisión llega después de que el Ayuntamiento de Cáceres hiciera público el documento que regula la contratación de las actividades vinculadas a la tauromaquia en la ciudad. Según han indicado, este paso refuerza la presencia de este tipo de eventos dentro de la programación festiva municipal. Por ello, desde la organización han señalado que continuarán posicionándose públicamente en contra de la candidatura mientras se mantengan los festejos taurinos en la ciudad, y han anunciado el inicio de campañas de sensibilización social sobre el maltrato animal y acciones informativas para abrir un debate ciudadano sobre el papel de estos espectáculos.

Óscar Pérez, portavoz de Una Extremadura Digna (UED). / El Periódico

Plataforma ciudadana

El colectivo también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Cáceres, así como a asociaciones, movimientos sociales y partidos políticos, para impulsar una plataforma ciudadana contra el maltrato animal en festejos taurinos en la ciudad. En palabras de Pérez, el objetivo es promover una iniciativa amplia que defienda un modelo cultural centrado en "la creatividad, el patrimonio, el arte, la música, el pensamiento crítico y el respeto a la vida".

Desde la organización han insistido en que su postura no pretende ir contra la ciudad ni contra su patrimonio cultural, sino abrir un debate sobre qué tipo de cultura quiere proyectar Cáceres hacia Europa en el marco de la candidatura a la capitalidad cultural.