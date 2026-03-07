Gabriel Álvarez Arroyo destaca la importancia de la colaboración entre educación y empresa en Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres ha aprobado su nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y ha impulsado la creación del centro de formación profesional “Lidera FP”, dos decisiones adoptadas este viernes durante la sesión plenaria celebrada en el vivero de empresas de Plasencia. Los acuerdos buscan reforzar la estructura interna de la institución y responder a uno de los principales retos del mercado laboral extremeño: la falta de personal cualificado en sectores clave.

La aprobación de la RPT de la Cámara de Comercio de Cáceres supone, según la entidad, un paso dentro del proceso de modernización organizativa para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios a empresas y emprendedores de la provincia.

Modernización interna de la institución

El nuevo documento de Relación de Puestos de Trabajo establece la estructura organizativa de la institución cameral y permitirá adaptar los recursos humanos a las necesidades actuales del entorno empresarial.

Desde la Cámara señalan que esta medida facilitará una gestión más ágil y eficaz, reforzando la capacidad de la institución para apoyar a empresas, autónomos y emprendedores en un contexto económico cada vez más competitivo.

La sesión plenaria en la que se adoptaron estos acuerdos se celebró en el vivero de empresas de Plasencia, uno de los espacios impulsados por la institución para promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial en la provincia.

Un centro de FP para conectar empresa y formación

Otro de los puntos destacados del pleno ha sido la puesta en marcha del centro de Formación Profesional “Lidera FP”, una iniciativa estratégica con la que la Cámara pretende contribuir a reducir el desajuste entre la formación disponible y las necesidades del tejido productivo.

El objetivo del nuevo centro será alinear la formación con la demanda real de las empresas, ofreciendo programas adaptados a sectores económicos que requieren perfiles profesionales especializados.

Según ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, este proyecto permitirá avanzar en la mejora de la empleabilidad y la competitividad empresarial en la provincia.

“El centro de FP no sólo contribuirá a reducir el desajuste entre oferta y demanda de empleo, sino que también fortalecerá la competitividad empresarial, mejorará la empleabilidad y favorecerá el desarrollo económico del territorio”, ha señalado.

Respuesta al reto del talento empresarial

La institución cameral considera que la formación será una herramienta clave para afrontar los desafíos actuales del mercado laboral.

En este sentido, Álvarez Arroyo ha subrayado la importancia de reforzar la colaboración entre el ámbito educativo y el tejido empresarial para garantizar el éxito de iniciativas de este tipo.

“La formación es una herramienta esencial para afrontar los desafíos actuales, por lo que la colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial es clave para garantizar el éxito de esta iniciativa”, ha afirmado el presidente de la Cámara.

Con proyectos como “Lidera FP”, la Cámara de Comercio de Cáceres busca impulsar el talento empresarial y facilitar que jóvenes y trabajadores en activo accedan a programas formativos vinculados a las necesidades reales del mercado laboral extremeño.