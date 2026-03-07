La Iglesia alerta del riesgo de que la inteligencia artificial amplíe la desigualdad laboral para las mujeres en Cáceres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) ha publicado un manifiesto en el que advierte de que la digitalización y la inteligencia artificial pueden agravar la desigualdad laboral si no se garantiza formación tecnológica y acceso universal a internet.

El documento, difundido por la red impulsada por organizaciones como Cáritas, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC, pone el foco en cómo la transformación digital del mercado laboral está creando nuevas barreras para el empleo, especialmente entre mujeres en situación de vulnerabilidad.

El riesgo de un “apagón digital”

La iniciativa alerta de que el avance de las plataformas digitales y de los sistemas basados en inteligencia artificial está modificando la forma en que se accede al empleo, se realizan trámites administrativos o se participa en la vida social.

Sin embargo, el acceso a estas herramientas no es igual para toda la población. Según el informe FOESSA, alrededor de un tercio de los hogares vulnerables vive en situación de “apagón digital”, una realidad que afecta de forma significativa a hogares encabezados por mujeres.

En los hogares en pobreza severa, el 35 % carece de conexión estable a internet y el 34 % no dispone de competencias digitales suficientes, lo que dificulta tareas básicas como inscribirse en ofertas de trabajo, completar trámites administrativos o acceder a formación.

Sectores feminizados y menos recursos

El manifiesto señala que esta brecha digital impacta con mayor intensidad en sectores tradicionalmente feminizados. En ámbitos como el trabajo de cuidados o el mundo rural, muchas mujeres disponen de menos tiempo y recursos para adquirir competencias digitales.

Además, la plataforma advierte de que la presencia femenina en el desarrollo de tecnologías emergentes sigue siendo reducida. La baja participación de mujeres en áreas como la programación o el diseño de inteligencia artificial puede generar sesgos en los sistemas tecnológicos y perpetuar desigualdades existentes.

Llamamiento a instituciones y sociedad

Ante esta situación, Iglesia por el Trabajo Decente ha realizado un llamamiento a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad para impulsar políticas que garanticen el acceso universal a la tecnología y a la formación digital.

La plataforma considera que la brecha digital de género no es únicamente un problema técnico, sino también una cuestión de justicia social. En el manifiesto, la organización sostiene que el trabajo digno debe seguir siendo un derecho fundamental y que la tecnología debe ponerse al servicio de la igualdad y de la inclusión.

El documento concluye subrayando que la transformación digital del empleo exige la participación de toda la sociedad —instituciones, empresas y organizaciones sociales— para evitar que la innovación tecnológica deje atrás a quienes ya parten de una situación de vulnerabilidad.