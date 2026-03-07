La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras

Las obras de la variante de Malpartida de Cáceres, conocida como la M-30 de Cáceres, continúan avanzando, aunque el calendario previsto para su finalización vuelve a quedar en entredicho. El alcalde malpartideño, Alfredo Aguilera, ha advertido de que todavía quedan actuaciones importantes por ejecutar y considera «complicado» que la infraestructura pueda estar lista en junio de 2026, el plazo que se maneja actualmente tras los retrasos acumulados durante la construcción.

Aguilera ha explicado que, aunque los trabajos han progresado en distintos puntos del trazado, todavía falta completar fases relevantes del proyecto. «Queda por hacer el puente por encima de la vía del tren, que llevan ya varios meses construyendo y aún no está te

Plano de la variante que se construirá en la N-521. / E. P.

rminado», ha señalado. A partir de ahí, será necesario completar la plataforma de la carretera y proceder al asfaltado de todo el tramo, actuaciones que requieren todavía tiempo, ha añadido.

«Quedando apenas cuatro meses es complicado que esté listo en junio», ha indicado el alcalde, que ha apuntado además que aún quedan pendientes otras intervenciones en el entorno de la infraestructura y en los accesos asociados al nuevo trazado.

¿El culpable?

Uno de los factores que más ha condicionado el ritmo de la obra ha sido la climatología de los últimos meses. Según ha señalado Aguilera, las lluvias continuadas han dificultado especialmente las fases iniciales de los trabajos, como los movimientos de tierra y la preparación del terreno. «Ellos están desesperados porque empezaron con los trabajos y empezó a llover. Llevamos tres años en los que prácticamente no ha parado», ha afirmado.

Además, determinadas tareas, como el extendido del aglomerado, no pueden realizarse si las condiciones meteorológicas no son adecuadas. Aguilera ha puesto como ejemplo los trabajos recientes en una de las rotondas que conectan con la A-66, que tuvieron que aplazarse varios días debido a la lluvia.

Relevancia del proyecto

La variante de Malpartida es uno de los proyectos de infraestructuras más relevantes del área metropolitana de Cáceres. La actuación cuenta con una inversión cercana a los 50 millones de euros y contempla un nuevo trazado de más de diez kilómetros que permitirá desviar el tráfico que actualmente atraviesa el municipio.

Galería | Así avanzan las obras de la futura autovía Cáceres-Badajoz /

Las obras comenzaron en marzo de 2023 y, según las previsiones iniciales, la infraestructura debía estar terminada durante 2025. Sin embargo, el calendario se modificó el pasado año tras los hallazgos arqueológicos aparecidos durante la ejecución de los trabajos, que obligaron a realizar investigaciones y a adaptar parte del proyecto.

Tras ese contratiempo, la empresa adjudicataria situó el nuevo horizonte de finalización en junio de 2026. No obstante, a juicio del alcalde de Malpartida, la evolución de la obra y las dificultades acumuladas en los últimos meses hacen difícil que ese plazo pueda cumplirse. Según las estimaciones del proyecto, se aliviará el tráfico de unos 10.000 vehículos cada día.