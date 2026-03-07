Miles de cacereños veneran al Nazareno en el multitudinario Besapié previo a la Semana Santa

Es un hecho que la Semana Santa de Cáceres ya se siente cada vez más cerca. Quedan exactamente tres semanas para ese Sábado de Pasión con el que se dá el pistoletazo de salida. Las cofradías cacereñas ya se ven inmersas en ensayos y besapiés que no son más que un preámbulo de la semana tan especial que está por venir.

La Cofradía de Jesús Nazareno ha celebrado este viernes su tradicional y multitudinario Besapié de su talla titular que da nombre a la hermandad. Allí, miles de cacereños han pasado por Santiago para venerar a su Señor de cerca, una sensación que impresiona. Dio comienzo en la noche del jueves con el traslado de la talla de su capilla al altar mayor, con música de cámara, dando una imagen sobrecogedora.

Todo lo que tiene que ver con el Nazareno es sobrecogedor, como su salida procesional a las cinco de la mañana.

Cofradía del Nazareno

En Cáceres hay tallas que no solo sobresalen por su belleza o antigüedad, sino por su enorme veneración. No es ningún secreto que la Virgen de la Montaña, la patrona de la ciudad, se lleva la admiración de todos los ciudadanos (o gran parte de ellos), pero hay una talla que le sigue de cerca. Muy de cerca.

La Cofradía de Jesús Nazareno, con sede en la iglesia de Santiago, no solo es la más antigua de la ciudad, sino una de las más multitudinarias. Existen registros de su existencia ya en el año 1464, bajo otro nombre distinto: la Cofradía de la Misericordia. Esta Virgen es la talla cotitular de la hermandad, y una de las más queridas de la ciudad.

Un recorrido por la Cofradía del Nazareno, la más antigua de Cáceres / Pablo Parra

Esta sale a la calle en dos días: una primera vez en la tarde del Domingo de Ramos en la conocida como la Procesión del Silencio, en la que la Virgen de la Misericordia cobra protagonismo; y una segunda el Viernes Santo, en la procesión de la Madrugada, en donde el Nazareno preside un cortijo de nueve pasos que van relatando la Pasión de Cristo con el alba.

"Es una magna: desde Jesucristo cargando con la cruz, Jesucristo caído, Jesucristo crucificado vivo, en compañía de su madre, Jesucristo muerto solo en la cruz, y con la Piedad, con su madre cogido en brazos", cuenta Eloy Remedios, Mayordomo de la cofradía, grosso modo.

Novedades

La histórica agrupación religiosa prepara una nueva Semana Santa afrontando varias novedades. Entre estas sobresalen los nuevos carnets de hermanos, una medida de lo más moderna para la entidad más antigua. Estos documentos estarán vinculados a una base de datos digital que recoge el historial de participación de cada hermano.

Los carnés incluirán un código de barras o código BIDI que podrá ser leído a través de una aplicación en los teléfonos móviles de los miembros de la directiva. De esta forma, podrán consultar de forma rápida la información de cada hermano y facilitar la organización de la carga durante la Semana Santa.

Dado que se establecen los turnos de carga según la experiencia de cada uno, estas tarjetas facilitarán la organización de todos los pasos. En un principio se utilizará exclusivamente con los hermanos del Nazareno y los de La Caída.

Virgen de las Angustias. / Pablo Parra

Los hermanos de carga de este primero, además, tienen que ser hermanos desde mínimo 1984, una de sus peculiaridades.

Junto a estas tarjetas, procesionan por primera vez las imágenes restauradas de la Magdalena y la Verónica, además del palio de la Misericordia que se estrenó en la Magna Mariana de la Virgen de la Montaña, que poco a poco se va enriqueciendo más y volverá a lucirse el Domingo de Ramos.

Historia

La Cofradía de Jesús Nazareno, con unos 2.800 hermanos, cuenta con siglos de historia. Nace con una misión: enterrar a los necesitados. Esa fue su función hasta que cambió gracias al papel del Cristo de los Milagros. Esta pequeña talla del siglo XVI suele pasar desapercibida en la procesión del domingo. Lo lleva un capuchón con las dos manos, y en su día fue un paso cargado por niños. Sin embargo, su pasado es bastante más perturbador.

"Durante la Cuaresma, el crucifijo pasó a ocuparse de la atención espiritual a los reos condenados a muerte". Es decir, ese pequeño Cristo estuvo presente en todas las ejecuciones públicas de la ciudad de Cáceres. "Entonces, el alcalde regidor acompañaba a los reos de muerte a la picota, allí se les ajusticiaba y dos hermanos de la cofradía con capuchón llevaban el Cristo y un sacerdote les atendía espiritualmente".

Santísimo Cristo de los Milagros / Cáceres al Detalle

No obstante, la tradición de enterrar a los necesitados sigue estando vigente y en la actualidad siguen llegando situaciones en las que la cofradía se ofrece a correr con los gastos

La historia de la cofradía cambió por completo en el año 1609, cuando se adquirió la imagen del Nazareno. La factura de aquella compra, con un valor de 300 reales, aún se conserva. La imagen va ganando mucha devoción en la ciudad, hasta el punto de que se decide cambiar el nombre de la cofradía y pasar a ser la de Jesús Nazareno, desplazando a la Misericordia a la cotitularidad.

La talla se encarga a Tomás de la Huerta para seguir una finalidad: salir al alba. Eso es lo que hace actualmente el Viernes Santo, aunque no siempre fue así, ya que tuvo épocas en a que se trasladó la procesión al Miércoles Santo. Hoy en día eso sería completamente inviable, juntando al Nazareno y el Cristo Negro la ciudad colapsaría.

La primera salida del Nazareno fue en 1609, y a partir de ahí se le fueron sumando las demás imágenes hasta llegar a las nueve de hoy en día. Sin embargo, algunas de estas son anteriores al propio Señor de Cáceres. Ya no solo el pequeño Cristo de los Milagros, sino el imponente Cristo de las Indulgencias.

"El Cristo de las Indulgencias tiene una curiosidad y es que está forrada de piel. Es una talla de madera, fantástica además, pero está forrada con piel", cuenta el Mayordomo. "Si te fijas, las venas se notan. Son pequeñas cuerdas que se encuentran entre la madera y la piel". La talla es la más antigua de toda la Semana Santa, y el autor es anónimo.

Procesión del Silencio

La Virgen de la Misericordia actual no es la que albergaba la cofradía en su día. Esta se perdió, pero algunos estudiosos sugieren que su cara la alberga una Virgen de la ciudad. ¿Cuál será? "No quiero saberlo porque entonces nunca la veré igual".

Eloy Remedios, con el Nazareno y la Virgen de la Misericordia. / Pablo Parra

La Virgen actual se adquirió en el año 1927, por lo que el año que viene está de centenario aniversario. Procesiona en la tarde del Domingo de Ramos, siendo uno de los pistoletazos de la Semana Santa cacereña. Dicha procesión, que aunque su nombre haga mención al silencio, no es para nada silenciosa, lleva tanta gente dentro que el cortejo alberga un kilómetro entero.

"Si la cabeza la colocamos en lo alto de Gran Vía, el final no ha entrado aún en la Plaza". Y si lo comparamos con la Madrugada, que son 9 pasos, la distancia es prácticamente la misma, pese a ser dos desfiles completamente distintos de gestionar.

El papel de los jóvenes

La cofradía hoy es multitudinaria, una de las más grandes de la ciudad, pero tuvo sus épocas de bajón. En la década de los años ochenta la Semana Santa en Cáceres no pasó por un buen momento en cuanto a popularidad, y eso el Nazareno también lo notó. Lo salvaron las mujeres y los jóvenes.

De hecho, este último grupo es bastante importante en la cofradía. "Sin la participación de la gente joven, seguramente la Madrugada no podría salir", señala Remedios. Ese resurgir de la fe en los jóvenes es una de las razones por las que la semana litúrgica está en alza, junto con otro factor: el turismo. "Creo que de las pocas industrias que económicamente son positivas para la ciudad es la Semana Santa".

Imagen del Calvario. / Pablo Parra

Quizás se ha perdido un poco el significado original: "sacar el Evangelio a la calle". "Nosotros tenemos que darle esa visión religiosa, pero es cierto que se ha convertido en un fenómeno cultural, artístico y económico que a la ciudad de Cáceres, desde luego, le viene muy bien".

El Señor de Cáceres

La ciudad ya se encuentra inmersa en la cuenta atrás para esta semana tan especial. La cofradía ya ha celebrado su gran Besapié por el que pasan miles de cacereños. Acercarse a él impone, "te dan ganas de rezar". Sin embargo, es una buena oportunidad para conocer sus secretos.

Por ejemplo, la cruz es de carey, algo que en la actualidad sería completamente imposible de replicar. Este, además, está también hecho de revestimientos de plata y algunos puntos que los sujetan a la cruz siguen siendo los originales de oro.

La imagen ha pasado por varias restauraciones, pero sigue manteniendo la mística inicial. Quien tenga la oportunidad de verlo muy de cerca, podrá contemplar detalles como el de las espinas de la corona que atraviesan sus cejas. Unos detalles que hacen de esta talla una maravilla.

Detalle del Nazareno. / Pablo Parra

Miles de cacereños llevan al Nazareno con ellos en forma de oración o estampitas, pero no muchos saben que el propio Nazareno puede llevar algo de los cacereños en la procesión. "Si algún hermano tiene algún familiar que haya fallecido o algún hermano de la cofradía que haya muerto, su familia puede poner algo íntimo, alguna prenda o una foto de él", explica.

Esto se pone debajo de la túnica y procesiona con Jesús. Desde una medalla a un simple alfiler. Así, uno será Nazareno hasta después de morir.