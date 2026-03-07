Agenda cultural
El 'Mucha Muchacha Fest' reúne música y talento femenino en Cáceres este sábado con 'Malabrava' y más artistas
El festival, busca fusionar música, cultura y reivindicación, con un cartel liderado por artistas femeninas que prometen una jornada de disfrute y compromiso
Propuestas muy diversas en la ciudad.
'Campeonato de Extremadura de Escalada en Bloque 2026' en Cáceres
Este sábado 7 de marzo se celebra el Campeonato de Extremadura de Escalada en Bloque 2026 en la Ciudad Deportiva de Cáceres, con inicio a las 8.00 de la mañana. La competición reunirá a escaladores de toda la región que competirán en distintas categorías, mostrando su fuerza, técnica y agilidad en rutas cortas pero exigentes.
La escalada en bloque es una modalidad de la escalada deportiva que se realiza en muros bajos, sin necesidad de cuerdas ni arneses, aunque siempre con colchonetas de seguridad. Cada ruta, llamada "problema", requiere concentración, potencia y precisión en movimientos cortos pero complejos. Este deporte combina resistencia física con estrategia, convirtiéndolo en un desafío tanto mental como físico para los participantes.
'Mucha Muchacha Fest': música y talento femenino en directo
El Mucha Muchacha Fest se celebra este sábado en el Corral de las Cigüeñas, a partir de las 17.30 horas, con una propuesta que mezcla música, cultura y reivindicación. El festival reúne sobre el escenario a artistas con identidad propia, energía y compromiso, ofreciendo una jornada pensada para disfrutar, compartir y alzar la voz. Entre las actuaciones destacadas estarán 'Malabrava', 'Rosita y Los Bigotes' y 'Mangurrina Guarrina', grupos que prometen ritmo, personalidad y mucha actitud. Una tarde para vibrar con la música en directo y celebrar la fuerza colectiva de las mujeres a través del arte.
Miguel Ríos presenta su nuevo álbum en Cáceres
El legendario músico Miguel Ríos actuará este sábado en el Palacio de Congresos de Cáceres, a partir de las 19.00 horas, donde presentará su nuevo álbum 'El Último Vals'. El concierto promete un recorrido por sus grandes éxitos y las nuevas canciones de este esperado trabajo, en una cita imprescindible para los amantes del rock y la música española.
