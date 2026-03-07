Óscar Arias Sánchez inauguró un ciclo de conferencias en Cáceres tras su Nobel de la Paz

En mayo de 1996, el político y diplomático Óscar Arias Sánchez inauguró un ciclo de conferencias en la ciudad, ofreciendo una ponencia en la Biblioteca Pública sobre La paz en Centroamérica y el Caribe, en la que reflexionó sobre los avances y desafíos en la región tras años de conflictos armados.

El Nobel que impulsó la paz en Centroamérica

Arias, que ya era reconocido internacionalmente por su papel en la búsqueda de soluciones pacíficas para los conflictos centroamericanos, había recibido el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su plan para poner fin a las guerras civiles que devastaron varios países del istmo. Su propuesta buscaba el fin de las intervenciones extranjeras, el establecimiento de elecciones libres y la protección de los derechos humanos en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y logró el respaldo de esos gobiernos tras intensas negociaciones en la década de 1980.

Nacido el 13 de septiembre de 1940 en Heredia, Costa Rica, Arias se había formado en derecho, economía y ciencias políticas en universidades de Costa Rica, Estados Unidos y Reino Unido. Antes de su trabajo como mediador regional, había ejercido como presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, liderando su país en plena guerra fría centroamericana y priorizando soluciones diplomáticas a la violencia militar.

Balance de logros y retos para la paz

Tras recibir el Nobel, fundó en 1988 la 'Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano', que promovía políticas de paz, democracia y desarrollo en Centroamérica y otras regiones. El legado de Arias como mediador incluyó no solo la firma de acuerdos, sino también su promoción de procesos de reconciliación y reconstrucción tras décadas de enfrentamientos. En su intervención en Cáceres en 1996, Arias revisó estos logros y alertó sobre los retos pendientes para consolidar la paz en países que aún enfrentaban dificultades políticas y sociales tras los acuerdos de paz de los años anteriores.