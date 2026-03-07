400 pacientes, tres médicos y, pronto, operaciones: el progresivo regreso de Cirugía Vascular a Cáceres

La plataforma ciudadana que llevaaños reclamando la reapertura del servicio de Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Cáceres considera positivo que la Consejería de Salud haya comenzado a reactivar la actividad, pero insiste en que el proceso debe culminar con la recuperación completa del servicio. Tras seis años y medio sin intervenciones en la capital cacereña, el colectivo cree que la reanudación de consultas y las primeras cirugías previstas para abril suponen «un avance», aunque insisten en que el camino aún no ha terminado. Este servicio es la especialidad médica dedicada al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades del sistema circulatorio, abarcando arterias, venas y vasos linfáticos. Trata patologías como varices, aneurismas, pie diabético y enfermedad carotídea mediante cirugía abierta o técnicas endovasculares (mínimamente invasivas) para restaurar el flujo sanguínea.

Representantes de la plataforma como Federico Gómez y Francisco Moreno mantuvieron este martes contactos con profesionales implicados en la reorganización del servicio y aseguran que la sensación inicial es «buena». Destacan la apertura de consultas externas desde noviembre, el incremento progresivo de la actividad y la previsión de comenzar en abril con cirugías de menor complejidad dentro de la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Más de 400 pacientes

A lo largo de los primeros meses desde el retorno del servicio a la ciudad, se ha ido creciendo de forma progresiva. Se han atendido a unos 400 pacientes durante todo este tiempo. Primero, con consultas solo los martes y los jueves. El primer día con un profesional llegado desde la capital y el segundo con otro doctor procedente de Badajoz. Ambos realizaban trabajos durante la mañana y la tarde. Ahora se ha añadido otro más que atiende también los lunes, miércoles y viernes, aunque este solo lo haría por la mañana. De esta forma, desde la consejería presumen del funcionamiento del servicio durante todos los días de la semana.

Jorge Valiente

No obstante, recalcan que esta fase inicial no puede convertirse en el punto final del proceso. «Está bien que se empiece con consultas y con cirugía ambulatoria, pero el objetivo final tiene que ser recuperar el servicio completo», explican. «Lo mejor es que el hospital ya cuenta con un equipo bien dotado para realizar consultas y operaciones porque no deja de ser un recinto prácticamente nuevo», inciden. Con el regreso de las intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (que no precisan de ingreso hospitalario) programado para el próximo mes de abril, ahora las exigencias se centran en que regrese la Cirugía Mayor Hospitalaria.

El regreso de las operaciones

«Es fundamental que regresen las intervenciones a Cáceres. Badajoz tiene ocho profesionales y está todo saturado. Hay datos que hablan de que miles de pacientes están ahí, en el aire, pero no está confirmado por el SES. Hay que destacar también que el 90% de las operaciones que se realizan en Badajoz son por urgencias, no están programadas y eso tiene su riesgo. Y un 60% de ellas acaban en fallecimientos, sobre todo por aneurismas», explican. Además, subrayan que una de las cuestiones principales por las que se creó la fundación era que la plataforma debía ser el observatorio de control del servicio una vez se retomase.

Fotogalería | María Guardiola visita el Hospital Universitario de Cáceres / Carlos Gil

La especialidad dejó de realizar intervenciones en Cáceres en julio de 2019, lo que obligó a derivar a los pacientes al Hospital Universitario de Badajoz. Aunque se desconocen los motivos exactos, desde el primer momento se apuntó a ciertas discrepancias entre los médicos que desempeñaban sus funciones allí. Desde entonces, la plataforma ha mantenido movilizaciones, reuniones institucionales y comparecencias públicas para exigir su reapertura.

Reactivación del servicio

El servicio volvió a activarse parcialmente el pasado 20 de noviembre con consultas externas. En este tiempo, la mayoría de los casos que se han revisado son de personas mayores que, durante años, han necesitado trasladarse a la capital pacense para consultas o seguimiento. «Lo importante ahora mismo es que se consolide el proyecto y que se vaya avanzando hacia el servicio completo», sostienen.

«Nos alegramos de que se estén dando pasos y de que se cumplan los compromisos, pero vamos a seguir vigilantes», señalan. El objetivo, insisten, es que la reapertura no se quede en una solución parcial y que Cáceres vuelva a contar con un servicio de Cirugía Vascular plenamente operativo. Entretanto, son conscientes del buen hacer del Servicio Extremeño de Salud y les felicitan por ir cumpliendo con el calendario que tenían previsto.