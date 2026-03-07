El PP apremia a Vox: “No queremos ser como el PSOE que aprobaba el presupuesto de Cáceres en manga corta”

El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha subrayado que el PP busca agilizar la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 y ha instado al Grupo Municipal de Vox a presentar sus propuestas de manera rápida para no retrasar el proceso, asegurando que “no queremos ser como el PSOE que aprobaba el presupuesto en manga corta en el mes de junio”. Orgaz ha recalcado que el objetivo del Gobierno local es priorizar los intereses de la ciudad de Cáceres por encima de cualquier diferencia política, manteniendo un "espíritu conciliador y de negociación".

Borrador

Según ha explicado, el equipo de Gobierno remitió antes de finalizar el año el borrador del presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) a Vox y, posteriormente, el borrador íntegro del presupuesto de toda la ciudad, a la espera de recibir las aportaciones del grupo municipal. Vox planteó un documento con propuestas y valoraciones, principalmente centradas en políticas de natalidad y mayores, que ya han sido estudiadas por el PP.

Orgaz ha asegurado que las peticiones de Vox no representan un obstáculo para aprobar las cuentas, destacando que el equipo de Gobierno comparte la preocupación por reforzar las ayudas a familias y políticas de mayores.

El portavoz ha enfatizado que el PP mantiene la “voluntad de diálogo intacta” con Vox, pero ha subrayado la importancia de agilizar la respuesta por parte de la formación verde para poder aprobar los presupuestos dentro del calendario previsto y garantizar su aplicación en el primer semestre de 2026.

Coincidencia

Orgaz también ha señalado que algunas de las propuestas de Vox, como incrementar ayudas a la natalidad y ampliar las partidas para mayores, se alinean con el “espíritu de trabajo del Gobierno local”, lo que facilita la negociación y refleja “coincidencia en las prioridades sociales” de ambas formaciones.

El portavoz ha explicado que, aunque PP y Vox “no coinciden en todo”, el objetivo común es lograr un presupuesto que priorice los intereses de la ciudadanía “por encima de diferencias partidistas, asegurando una gestión responsable y eficiente de los recursos municipales”.

Finalmente, Orgaz ha reiterado que la negociación continuará en los próximos días, con la intención de cerrar el acuerdo antes de que finalice marzo, garantizando que el presupuesto refleje las necesidades de familias, mayores y del conjunto de la ciudad de Cáceres.