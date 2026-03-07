El PSOE de Cáceres se vuelca con la campaña en Castilla y León y apunta a Carlos Martínez como futuro presidente

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha participado este jueves en la localidad salmantina de Béjar en un acto de apoyo a la campaña autonómica del partido en Castilla y León, donde ha defendido el papel del territorio en la estrategia electoral socialista y ha expresado su respaldo al candidato Carlos Martínez.

La presencia del dirigente cacereño se ha producido en un encuentro organizado por el PSOE de Salamanca dentro de la campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León, centrado en reivindicar el "derecho a quedarse" en los pueblos y en la lucha contra la despoblación en el medio rural.

Apoyo extremeño a la campaña

El secretario general de los socialistas en Salamanca, David Serrada, ha explicado que la participación de Cotrina se ha planteado como un gesto de colaboración entre territorios vecinos y como referencia de las políticas socialistas desarrolladas en Extremadura. "Tenemos como referencia la labor que las y los socialistas han desarrollado en los gobiernos provinciales y regionales en Extremadura y por eso, para nosotros, era importante contar con nuestros vecinos socialistas cacereños", ha señalado.

Durante su intervención, Cotrina ha agradecido la invitación del dirigente salmantino y ha defendido que la política "útil" debe construirse desde el territorio y desde la escucha de las necesidades del medio rural. El líder del PSOE cacereño ha afirmado que los socialistas defienden un modelo de políticas públicas orientado a equilibrar los servicios entre municipios pequeños y ciudades. “Un pueblo de 500 habitantes debe poder tener los mismos servicios que uno de 1.000, 2.000 o 3.000”, ha indicado.

Medio rural y despoblación

En su intervención, Cotrina ha insistido en que el futuro de los pueblos depende, a su juicio, de gobiernos que apuesten por ellos y ha comparado la situación actual de Castilla y León con la experiencia de Extremadura.

Según ha señalado, las políticas del Partido Popular han contribuido durante años al abandono del medio rural en esa comunidad. En este contexto, ha defendido que los socialistas pueden impulsar "otra Castilla y León" con políticas diferentes orientadas a reforzar los servicios públicos y las oportunidades en los pueblos.

Críticas a la derecha

El dirigente socialista también ha advertido de los riesgos de gobiernos que dependan de la ultraderecha y ha planteado que la alternativa pasa por concentrar el voto progresista en el PSOE frente al actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En esta línea, ha señalado que, a su juicio, el proyecto del PP carece de propuestas para colectivos como los jóvenes o las mujeres, lo que, según ha indicado, tiene consecuencias directas para el futuro del medio rural.

Apoyo al candidato socialista

Durante el acto, Cotrina ha trasladado el apoyo de los socialistas extremeños a la campaña en Castilla y León y ha defendido que el cambio político en la comunidad es posible. "Cuando el PSOE quiere ganar, lo hace desde el territorio, por eso pasaremos del alcalde Carlos Martínez al presidente socialista Carlos Martínez", ha afirmado.

En el encuentro han participado también el cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por Salamanca, Fran Díaz, el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, la teniente de alcalde Ana Vicente Peralejo y otros representantes del PSOE de Salamanca.