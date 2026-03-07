El Gran Teatro, escenario de la tercera edición
Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
La ceremonia ha servido para entregar los galardones en las catorce categorías, con la novedad del Premio Revelación para impulsar nuevos talentos regionales
Bajo un ambiente festivo y cargado de emoción, la sala principal del Gran Teatro de Cáceres ha colgado este sábado el cartel de completo con motivo de la III edición de los Premios de la Música Extremeña, una cita que se ha consolidado como uno de los principales escaparates del talento musical de la región. La gala ha reunido a artistas, público y profesionales del sector en una noche dedicada a reconocer algunos de los trabajos más destacados de la escena extremeña.
Durante la ceremonia se ha realizado la entrega de galardones a los premiados en las catorce categorías, en una velada que también ha contado con seis actuaciones en directo que han puesto música a la celebración y han reflejado la diversidad de estilos presentes en el panorama extremeño.
Palmarés
Entre los artistas y grupos destacados de la noche, Acetre ha logrado el 'Premio Raíces'; El Gato con Jotas se ha alzado con el galardón a 'Mejor Banda o Artista', mientras que Esther Merino ha sido reconocida con el premio al 'Mejor Álbum'. En el apartado de 'Mejor Canción', el reconocimiento ha sido para 'Latam', de Alberttinny, y el premio al 'Mejor Directo' ha recaído en The Buzzos.
La gala también ha distinguido a Bambikina como 'Mejor Solista Destacada', mientras que The Black-Suited Ladies han sido reconocidas como 'Mejor Banda o Artista Novel'. El premio a 'Mejor Producción' ha sido para Willy Wylazo, quien también ha recibido el galardón al 'Mejor Vídeo' por 'Maldita Luna'.
En otras categorías, el premio al 'Mejor Diseño Gráfico' ha sido para Nuria Barragán y B&Bimagen; el reconocimiento al 'Mejor Evento Musical' ha recaído en las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura; y el galardón al 'Mejor Año Profesional' ha sido para Javier Pulpo.
El 'Premio de Honor' ha reconocido la trayectoria del cantautor Luis Pastor, y entre las novedades de esta edición ha destacado la incorporación del 'Premio Revelación', destinado a reconocer el crecimiento y la proyección de un proyecto durante el último año, que ha ido a parar al grupo Sanguijuelas del Guadiana (ausentes durante la gala), integrado por tres jóvenes de Casas de Don Pedro que han logrado abrirse camino en la escena nacional.
Récord de participación
La tercera edición de estos premios ha sido la más numerosa desde su creación, con un total de 532 candidaturas presentadas. De este proceso han surgido 74 nominaciones repartidas en 14 categorías, correspondientes a 53 proyectos musicales procedentes de distintos puntos de Extremadura.
Las propuestas registradas reflejan además un equilibrio territorial entre proyectos de las provincias de Cáceres y Badajoz, lo que evidencia la amplitud del panorama musical regional. Los ganadores han sido elegidos por un jurado profesional compuesto por 40 miembros vinculados al ámbito musical y cultural, encargados de valorar los trabajos presentados en las distintas categorías.
Cita cultural consolidada
La gala se ha celebrado en el marco de la estrategia cultural de la ciudad y en conexión con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, una iniciativa que busca reforzar la proyección cultural de la ciudad. En esta línea, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha subrayado que "estos premios son una herramienta clave para dar visibilidad al talento musical de Cáceres y de Extremadura, generar oportunidades para nuestros artistas y seguir construyendo un ecosistema cultural sólido, que es imprescindible para una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura".
La ceremonia también ha sido retransmitida en streaming, con la previsión de superar las cifras de seguimiento registradas en ediciones anteriores, que ya reunieron a miles de espectadores tanto de forma presencial como a través de internet.
Con tres ediciones celebradas y el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres y de distintas instituciones, estos galardones continúan ganando peso dentro del calendario cultural de la región y consolidándose como un espacio de reconocimiento y visibilidad para los artistas y proyectos musicales surgidos en Extremadura.
Palmarés de los Premios de la Música Extremeña 2026
- Premio Raíces: Acetre
- Mejor Directo: The Buzzos
- Mejor Álbum: Esther Merino
- Mejor Diseño Gráfico: Nuria Barragán y B&Bimagen
- Mejor Banda o Artista: El Gato con Jotas
- Mejor Canción: 'Latam', de Alberttinny
- Mejor Producción: Willy Wylazo
- Mejor Vídeo: 'Maldita Luna', de Willy Wylazo
- Mejor Solista Destacada: Bambikina
- Mejor Evento Musical: Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM)
- Mejor Banda o Artista Novel: The Black-Suited Ladies
- Mejor Año Profesional: Javier Pulpo
- Premio Revelación: Sanguijuelas del Guadiana
- Premio de Honor: Luis Pastor
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Cáceres se prepara para el Campeonato de España de Duatlón: restricciones de tráfico y recomendaciones para los ciudadanos
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Un coche Minits, calcinado en Cáceres: la Policía Científica investiga las causas del incendio
- La nueva estrategia del Ayuntamiento de Cáceres para reflotar el pequeño comercio
- Alfonso Serrano y Francisco Baz piden permanecer en sus huertos de Cáceres hasta septiembre para recoger sus cosechas