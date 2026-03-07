La Semana Santa de Cáceres se presenta oficialmente en la Asamblea de Extremadura en Mérida para reivindicar su valor cultural

La Asamblea de Extremadura ha acogido este sábado, 7 de marzo, la presentación oficial de la Semana Santa de Cáceres, organizada por la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, en un acto institucional que ha servido para reivindicar el valor cultural y religioso de una de las celebraciones más arraigadas de la región.

El acto ha reunido a representantes de distintas hermandades y cofradías, así como a responsables institucionales, en una cita que busca proyectar la celebración más allá de la capital cacereña y reforzar su papel dentro del calendario festivo extremeño.

Un patrimonio vivo de Extremadura

Durante la presentación, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha agradecido a las cofradías y hermandades el esfuerzo que realizan para mantener viva una tradición que forma parte del patrimonio cultural de la comunidad.

Naharro ha señalado que la Semana Santa es “tiempo de encuentro con nuestras raíces y nuestros sentimientos”, y ha defendido que las instituciones deben respaldar este tipo de manifestaciones culturales y religiosas. En este sentido, ha afirmado que “nuestras instituciones deben estar siempre cerca de la ciudadanía y de sus costumbres, y por ello desde la Asamblea trabajamos para que nuestras tradiciones cuenten con el respaldo que merecen”.

Invitación a visitar Cáceres en un año especial

Por su parte, el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez, ha invitado a los ciudadanos de toda la región a visitar la ciudad durante la celebración de la Semana Santa.

Benítez ha subrayado que este será “un año especial para la ciudad”, en referencia al aniversario de los 40 años desde la designación de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, una efeméride que vuelve a situar a la capital cacereña en el foco del turismo cultural y religioso.

Música cofrade en el acto

El acto también ha contado con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres, que ha interpretado varias marchas procesionales durante la presentación.

La formación musical, integrada por más de 90 componentes, ha puesto el cierre sonoro a una jornada que ha servido para abrir simbólicamente el camino hacia una de las celebraciones más reconocidas del calendario religioso y cultural de Cáceres.