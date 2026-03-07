La Soledad de Cáceres: una cofradía humilde con una historia de contrastes y tradiciones arraigadas

Pocas cofradías pueden presentar un contraste como el de la Cofradía de la Soledad de Cáceres. Tiene sentido que sus colores sean el negro y el blanco; la tristeza y la alegría; el Santo Entierro y la resurrección de Cristo.

Fundada en el año 1470 por los caballeros de la Orden de Santa María, cuenta con la ermita de la Soledad como sede, una pequeña iglesia extramuros vecina del convento de Santa Clara. Cuenta con dos procesiones a lo largo de la Semana Santa, siendo además la encargada de poner el broche final a esta. En la tarde-noche del Viernes Santo realiza la procesión del Santo Entierro, en la que la Virgen de la Soledad acompaña al Cristo Yacente.

Con un contraste brutal, la segunda salida se realiza el Domingo de Resurrección. Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría parten de puntos distintos (San Mateo y Soledad) y se encuentran en una plaza Mayor abarrotada de cacereños y turistas. Es un momento de gran emoción en el que también se baila el Redoble.

Novedades

Se trata de una cofradía bastante humilde, no hay más que ver cómo funciona. Precisamente, el Santo Entierro lleva dos años sin salir por la lluvia, impidiendo poder disfrutar de las novedades que tienen preparados los hermanos.

La Soledad tiene preparada desde hace dos años un escenario completamente único y nunca visto en Cáceres en Semana Santa. "Cuando la procesión llegue a la plaza Mayor, todas las luces se apagarán", anuncia el Mayordomo, Nacho Lucero. Un rastro de velas será la única iluminación que alumbrará el paso del Cristo Yacente. El resto, absoluta oscuridad. Un aspecto completamente lúgubre que acompaña mejor al ambiente de un entierro.

Cúpula de la Cofradía de la Soledad (Marcos Sánchez y Nacho Lucero, a la izquierda). / Pablo Parra

El cortejo de la procesión es largo gracias a la participación de todas las cofradías. Una pequeña comitiva de cada una acompaña la procesión, dando un toque de fraternidad entre cofradías. "Es una forma de darle pleitesía al Cristo Yacente", añade Marcos Sánchez, tesorero de la Soledad. Así, todas las cofradías que ya han salido para el Viernes Santo se reúnen.

Otra novedad es una nueva pieza musical realizada por un hermano, 'Lágrimas por Santa Clara', la cual se tocará en la procesión.

En cuanto a la procesión del Domingo, la única novedad es que vuelve a cambiar el lugar en el que se hace el Encuentro. Tradicionalmente se ha hecho en el centro de la plaza, frente a las escaleras del arco de la Estrella, pero el año pasado se decidió cambiar a las escaleras del ayuntamiento.

Este cambio tiene una razón. "Era una demanda de los hermanos, porque la vuelta que damos normalmente a la plaza hacía que costara más la subida y vuelta a nuestra ermita", comenta Lucero. Sin embargo, la visión fue menor y este año volverá al emplazamiento tradicional.

Historia

La Soledad cuenta con tres Cristos Yacentes, y cada uno con una función. El tradicional es la figura articulada que se utiliza en el acto del Descendimiento previo a la salida de la procesión del viernes. Una tradición que se recuperó en 2013, celebrándose en la plaza de San Pablo y estando cada vez más instaurada dentro de la propia procesión.

La figura data del año 1513. En el siglo XX la urna sufrió una restauración por su pésimo estado, por lo que pasó a procesionar el segundo Cristo Yacente, esculpido en su totalidad. Donado por la Caja de Ahorros, salió en procesión desde 1967 hasta 2007. A partir de ahí, se ha ido turnando con el original. Está basado en el Cristo Yacente del Pardo de Madrid, de Gregorio Fernández, y será el que salga este 2026, si la lluvia no lo impide.

Cristo Yacente en la oscuridad. / Pablo Parra

También existe una tercera talla. "Cuando cerró el Convento de San Francisco, nos donaron los franciscanos el Cristo del Peral, que es el que se usa cada año en el Besapié".

La procesión del Santo Entierro, la oficial de la cofradía, es uno de esos momentos muy arraigados para los cacereños. En su día, era tal el fervor con dicho desfile que cuendo el Cristo Yacente se encontraba ya en los adarves, la Virgen aún no había salido de la ermita.

La procesión del domingo también tiene una historia curiosa. Antes de obtener las dos tallas actuales, adquiridas en el año 1930, el cortejo del domingo lo formaban el antiguo Cristo Resucitado de Tomás de la Huerta, que acabó siendo deshechado por la cofradía por la imposibilidad de mantenerlo, y la propia Virgen de la Soledad, que sufría un cambio de manto del negro al blanco. Fue hace 96 años cuando se adquirieron la Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado actuales.

No muchos saben que la Cofradía de la Soledad tiene una tercera imagen, pero esta no se encuentra en esta ermita, sino en otra: la ermita del Calvario. Ahí, en el camino a la ermita de la Montaña, es donde se realizaba tradicionalmente el acto del Descendimiento.

Hoy en día sigue perteneciendo a la cofradía, y es donde realizan algunos actos como el del día de Lázaro, "la fiesta principal en la que los nuevos hermanos irán a ponerse las medallas", y que este año caerá el próximo 22 de marzo.

Actualidad

Cada año, cada cofradía va poniendo un granito de arena para mejorar la Semana Santa de Cáceres, declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2011. "Al final todo es mejorable, pero se ve lo engrandecida que está solo con la cantidad de personas que entran en la ermita a rezar", comenta Sánchez.

Virgen de la Alegría. / Pablo Parra

De todas maneras, aseguran que las ayudas por parte del Ayuntamiento de Cáceres son cada vez mayores, algo que ayuda bastante a una pequeña cofradía como la suya.

Con solo 500 hermanos, la Soledad también cuenta con hermanos jóvenes que realizan, poco a poco, un relevo generacional. Además, es bastante común que los padres incorporen a los niños a la procesión desde pequeños. No es raro de ver algún chupete que otro entre los hermanos.

Una hermandad pequeña con una humildad enorme. Su sede, la ermita de la Soledad, es muy pequeña, pero esconde un secreto que no muchos conocen. El suelo de su sacristía está hecho con huesos. Sin embargo, no son humanos: son de cordero. "Ese suelo está realizado con las tabas de los corderos que salían antiguamente en la procesión del Domingo de Resurrección. Luego se sorteaba entre los hermanos y una vez que se terminaba de comer, se hizo el suelo.

Tabas de cordero. / Pablo Parra

¿Saldrá por fin el Santo Entierro este 2026 o habrá que esperar otro año más para poder realizar esta procesión magna tan característica?