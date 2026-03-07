Las torrijas marcan la cuenta atrás de la Semana Santa en Cáceres: "Si juntamos tradición y artesanía, tenemos el producto estrella"

Con la Semana Santa en el horizonte, las torrijas, uno de los dulces más reconocibles de estas fechas, vuelven a abrirse paso en los mostradores de las pastelerías cacereñas. Este postre, que nació como un plato de aprovechamiento, ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en una de las piezas más buscadas durante la Cuaresma y la Pascua.

En la capital cacereña, cada establecimiento mantiene su propia interpretación de una receta ligada a la tradición. En la pastelería El Horno, situada en la avenida Antonio Hurtado, la elaboración parte de un pan brioche artesano y se prepara con leche infusionada con nata, yema de huevo y una mezcla aromática en la que aparecen cáscara de naranja, cáscara de limón, vainilla Bourbon y distintas esencias traídas desde Lyon (Francia).

Su gerente, Juan Carlos Luna, explica que el proceso sigue los pasos tradicionales. "El pan se corta en rebanadas, se empapa en leche y posteriormente se fríe. Una vez frita la pieza es cuando se añaden el azúcar y el resto de ingredientes". El resultado, afirma, recuerda a "una especie de leche frita que está para chuparse los dedos".

En este céntrico establecimiento, la producción comienza justo después del Carnaval y se mantiene hasta el final de la Semana Santa. Durante ese periodo, el obrador prepara cada día varias tandas de torrijas que se colocan en la barra para su venta directa. La demanda, según ha indicado el gerente, suele ser alta. "Hay días que conforme voy poniendo las bandejas, van desapareciendo", asegura. No obstante, el ritmo de trabajo termina pasando factura al final de la campaña. "El Domingo de Resurrección estamos tan cansados que ya no hacemos ni una", puntualiza.

Producto gourmet

En otros obradores de Cáceres, la receta tradicional convive con interpretaciones más contemporáneas. Como en Chef Alia Pastry Shop, donde su propietario, el joven Álvaro Holgado, explica que desde finales de febrero ya reciben preguntas de clientes interesados en saber cuándo comenzará la venta, "lo que demuestra que la gente tiene muchas ganas y expectativas". En su caso, señala que la campaña comenzará en torno al 20 o 21 de marzo y se prolongará hasta el Domingo de Resurrección.

"La torrija nació como un dulce de aprovechamiento vinculado a la Semana Santa, y con el paso del tiempo se ha convertido en un producto gourmet", afirma Holgado. La propuesta de su establecimiento introduce una técnica distinta a la habitual en la región extremeña. En lugar de freír las torrijas, utilizan un método inspirado en la repostería del norte de España: "al estilo vasco, como me enseñaron cuando trabajé en San Sebastián", expresa su responsable. Todo comienza con la elaboración del propio pan brioche, que preparan previamente para cubrir la demanda prevista durante los días de venta. Una vez horneado, el pan se corta y se empapa en una 'crema inglesa', donde permanece reposando en frío durante toda una noche.

Al día siguiente, las torrijas no se fríen. En su lugar, se caramelizan en una sartén con mantequilla y azúcar. Un sistema que, según Holgado, permite que la pieza quede muy empapada por dentro y caramelizada por ambos lados, evitando además que se reseque. "Si juntamos tradición y artesanía, tenemos el producto estrella", resume.

Diferentes versiones

Además de la versión clásica, el local también ofrece distintas variantes. La torrija tradicional se presenta con un toque de lima rallada para aportar frescor y una pipeta con la propia salsa del postre. A partir de ahí, el obrador elabora otras opciones con distintos toppings, entre ellos pistacho, lotus, kinder u oreo, adaptándose así a los gustos de una clientela cada vez más diversa.

En su caso, las torrijas también se venden por encargo en cajas de seis unidades, una fórmula que, según indica, suele tener una alta demanda en fechas concretas de la Semana Santa, "especialmente durante el Jueves y el Viernes Santo".

Así, entre recetas que mantienen la fritura clásica y otras que introducen nuevas técnicas, la torrija sigue ocupando cada año un lugar central en la repostería de estas fechas, confirmando su condición de uno de los dulces más esperados del calendario gastronómico cacereño.