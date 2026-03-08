De 127.000 a 314.000 euros: así son los pisos de la plaza de los Maestros en Cáceres

Es la Avenida España, 22, aunque todo el mundo la llama en Cáceres la plaza de los Maestros. El complejo residencial tiene pisos, el más barato, desde 127.000 euros a los 314.000 los más caros. Se trata de una parcela de 4.611 metros cuadrados, construida en 1981 con bloques de 10 plantas, cuatro vecinos por cada una deellas, ascensor, 112 viviendas, 22 garajes y trasteros y 27 locales comerciales, según refleja idealista/maps.

Nudo entre el paseo de Cánovas y Gómez Becerra, la plaza está a los pies de la Cruz de los Caídos, donde en los años 50 se levantaron hermosos chalets, todos derruidos por el boom inmobiliario, como los de Mirat o Manolo Méndez; un bar famosísimo que se llamaba El Avión, y otro llamado El Globo, que ponía los mejores callos de Cáceres y que llevaba Anacleto Román, padre del taxista Paco Román Santos, El Colorao. En La Cruz también estaba una casa de maquinaria agrícola y donde el bar América había un surtidor de gasolina, rojo y blanco, con una manguera que salía de arriba y giraba. Muy cerca de la Cruz estaba la calle de la Pulmonía, que así se llamaba en Cáceres a Gómez Becerra porque entonces no había allí casas altas y entraban unos vientos muy fuertes, igual que ahora aunque no haya casas bajas.

Haciendo un poco de historia, fue en los 70 cuando una cooperativa de maestros compró a Mirat terrenos aledaños a la Cruz para construir pisos destinados a maestros y sus familiares, un proyecto que dirigieron el arquitecto Pepe Ulecia y el aparejador Damián Arroyo. La urbanización incluía una plaza que desde entonces se conoce como la de los Maestros.

La cooperativa la presidía don Amador Pulido Escalona, maestro de Las Anejas que fue concejal con Díaz de Bustamante. Don Amador estaba casado con Inés Núñez y tuvieron 5 hijos, dos varones (Quini, jugador de baloncesto, y José Antonio, propietario del hotel Albarragena) y 3 hijas: Lola, Pepa e Isabel. Don Amadeo murió en 1980 y al frente de la cooperativa quedó entonces don Víctor Perales.

Unos años antes de empezar a construir los pisos, en 1977, Felipe Vela habló con los propietarios del solar y montó una caseta en la Feria de Mayo a la que puso por nombre El Globo. La caseta era de plástico, se inflaba con un compresor; la trajeron de Tomelloso (Ciudad Real). Habitualmente las casetas de feria las montaba Pepe Aranega, dueño de las discotecas 2003 y Ara, del hotel Ara y de Acuario. Eran casetas descubiertas pero como en la feria siempre llovía, se acababa perdiendo dinero.

Así que en el 77 Vela puso El Globo. Llevó a Lola Flores, María Jiménez, Pablo Abraira, el de 'Gavilán o paloma', Paco Martín, y a Susana Estrada, que hizo con Fernando Esteso la peli 'Pepito Piscinas' y que esa noche enseñó las tetas al ritmo de su memorable canción 'Quítate el sostén'. Fernando Esteso, por cierto fallecido el pasado 1 de febrero, que visitó Cáceres en diversas ocasiones, una de ellas en la Feria de Mayo de los 90, donde pasó por la caseta de El Periódico Extremadura y por los micrófonos de la Cope de la mano de la periodista cacereña Amelia Tornero, que lleva años viviendo en Santander.

Amelia Tornero con Fernando Esteso. / El Periódico

La plaza de los Maestros tuvo su referencia indiscutible en Atrio, donde Jose Polo y Toño Pérez instalaron su primer restuarante en 1986. Fue allí donde obtuvieron, antes de trasladarse a la parte antigua, su primera Estrella Michelín. En la zona también estuvo Mabella (maestros de la pastelería), que tras sucesivos vaivenes ahora ha reabierto Regina Segura Pizarro manteniendo el nombre que desde hace años tenía: Las Meninas, y la peluquería Pasarela, fundada por José Señas Rosco. Cuando José, tristemente fallecido, se fue a vivir a Madrid con sus padres, decidió estudiar peluquería. Luego estuvo en París, donde aprendió el secador de mano, hasta que en los años 70 conoció a María Serrano, que también era peluquera y trabajaba en la peluquería del Castellana Hilton.

La plaza de los Maestros de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En 1984 dejaron Madrid y compraron un local en el número 13 de Virgen de la Montaña. José hacía los cortes, María, los colores. Pasarela era una peluquería muy coqueta, decorada por José, que era un manitas y que ideó hasta el logotipo del salón, que tenía un sofá de color gris, siete sillones, la caja de madera, dos lavabos, un biombo y dos secadores de Henry Colomer.

Allí había tres chicas: Angelines, Toñi y Montaña. Luego llegaron Isabel, Ana, Javier Mariscal, Gema, Mercedes, Silvia, Gloria... Muy pronto Pasarela se convertiría en la peluquería de moda, con clientela selecta: moldeadores, transparencias con plata... Pasarela era lo más, así que también abrió salón en la plaza de los Maestros donde la memoria y el buen hacer de José Señas, padre de Pedro y de Samuel, sigue marcando escuela.

Rosendo Nevado, maestro de la relojería, también se asentó en la plaza de los Maestros, donde abrió Nevacam, una de las joyerías más tradicionales de Cáceres que ahora regenta su hijo, José Félix Nevado.

Tiendas y bares

Dejamos atrás Gómez Becerra con el bar del Fogón de Toñi, que sirven raciones y bocadillos y nos adentramos en la Plaza de los Maestros, donde un cartel advierte claramente que es una urbanización privada, que está prohibido el acceso de vehículos, consumir fuera de los establecimientos, los juegos molestos, y piden al público que respete la urbanización. "Bienvenidos y muchas gracias", concluye la comunidad de propietarios.

Enseguida, el primer negocio, la Librería Nobel, y después la hilera de negocios cerrados, lo que fue una peluquería, lo que fue una frutería, lo que fue Mundo Infantil, lo que fue X Generation, lo que fue El Legado de la Tapa...

Pero también, negocios abiertos como Peluquería y Estética Sara Márquez (desde 2008), Albedrió, dedicado a la organización de eventos, la tienda de nutrición de Marco y Violeta, Baby Tirana (de gran éxito y con atelier en moda infantil), Romis Nile Studio (de estética), una antigua tienda de regalos que ahora está en proceso de reforma, Poumar Nutrición, que se dedica a la nutrición clínica, intolerancias alimentarias, nutrición deportiva para cualquier modalidad, mejora de composición corporal, embarazo, lactancia, menopausia, y que tiene consultas para todas las edades, ofrece educación nutricional, tratamiento y estética integral.

El Nuevo Mesón (Los Champis de toda la vida) cerró tras la jubilación de Antonio y ahora están haciendo obras de reforma y pintura, que apuntan a una reapertura. El Café Oliver Cervecería sigue cerrado y con su cartel de arriendo. Los almacenes de la perfumería Arenal, el despacho de abogados de Montaña Sanabria, la clínica del pie de María Ángeles Fernández Molina e Idexdental completan el periplo de esta plaza de los Maestros que