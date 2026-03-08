2.000 personas alzan la voz en las calles de Cáceres en favor de "una igualdad real"

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha vuelto a movilizar este sábado a miles de personas en distintas ciudades de Extremadura. En la capital cacereña, alrededor de 2.000 personas han participado en la manifestación convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres, según la estimación de la Policía Nacional, en una marcha que ha recorrido el centro de la ciudad entre pancartas, consignas y música de batucada.

La movilización ha arrancado a las 13.00 horas desde la plaza de América y ha avanzado por las calles del centro hasta llegar a la plaza Mayor en torno a una hora más tarde, cuando se ha procedido a la lectura del manifiesto final. A lo largo del recorrido han podido verse pañuelos lilas, banderas de sindicatos y colectivos sociales, así como carteles reivindicativos en defensa de la igualdad y contra el machismo y el fascismo.

Además de colectivos feministas, sindicatos y asociaciones, entre los asistentes también se encontraban representantes del equipo de Gobierno local y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha acudido acompañada de la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, y de la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano. Al inicio de la marcha, Guardiola ha defendido un "feminismo sin bandos".

Manifiesto y reivindicaciones

Durante la lectura del manifiesto, las organizadoras han recordado que, pese a los avances conseguidos en las últimas décadas, las mujeres siguen enfrentándose a desigualdades estructurales. En el texto se ha advertido de que aún persisten "situaciones de precariedad laboral, brechas salariales y obstáculos" que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

El documento también ha puesto el foco en el contexto internacional, marcado por conflictos armados y tensiones políticas. En este sentido, se han escuchado consignas contra la guerra y llamamientos a defender los derechos humanos y los valores democráticos.

Las participantes han reclamado además una sociedad en la que las mujeres puedan vivir "sin miedo y con las mismas oportunidades", así como justicia para quienes han sufrido violencia, discriminación o explotación. En el manifiesto también se ha planteado la necesidad de reforzar el compromiso colectivo con la igualdad y de implicar al conjunto de la sociedad en esta tarea.

Fotogalería | El 8-M 2026 inunda las calles de Cáceres / Carlos Gil

La manifestación ha tenido un carácter multigeneracional, con presencia de mujeres de distintas edades, familias y colectivos sociales. Durante el recorrido se han coreado consignas habituales en este tipo de movilizaciones, como "que viva la lucha de las mujeres" o "no estamos todas, faltan las asesinadas". A estos lemas se han sumado otros mensajes reivindicativos presentes en pancartas y carteles portados por los asistentes.

Entre los participantes también se encontraba la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, que ha subrayado la importancia de este tipo de movilizaciones en el contexto actual. "Este tipo de actos tiene hoy más importancia que nunca", ha señalado, a la vez que ha advertido de que "el avance de la ultraderecha se está viendo en muchos lugares y niega la violencia machista, niega los derechos de las mujeres y la igualdad".

En este sentido, ha defendido que la movilización del 8 de marzo cobra este año un significado especial. "Es muchísimo más importante que cualquier otro para decir que a las mujeres no nos va a parar nadie", ha afirmado.

Otros actos por el 8M

La jornada del 8 de marzo en la ciudad ha contado también con otras convocatorias paralelas. A las 13.30 horas, un colectivo feminista abolicionista ha celebrado un acto propi' en el Quiosco de la Música.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, ha organizado el reto deportivo '8M – 8 Km, 8 Motivos por la Igualdad', una ruta senderista de ocho kilómetros por la Sierra de la Mosca con salida desde el Espacio para la Creación Joven y llegada a la plaza Mayor.