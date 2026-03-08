Alberto Cabezas Talavero, de Cáceres a México pasando por Japón: tres décadas de periodismo internacional y humanitario

Se marchó de Cáceres en los años 90 empujado por la curiosidad que nos 'pica' a los periodistas. Japón, México, coberturas internacionales, derechos humanos y migración. La trayectoria de Alberto Cabezas Talavero (Cáceres, 1970) es la de un periodista extremeño que ha hecho de la distancia una forma de aprendizaje, y del oficio una herramienta de compromiso. "Contar historias es necesario para las personas", asegura Cabezas en una charla con este periódico en casa de sus padres, donde ha pasado unos días tras un viaje fugaz desde México, su residencia desde hace 24 años.

Estudió Periodismo en Sevilla y terminó la carrera en 1995. Apenas un año después puso rumbo a Japón con una beca del Gobierno nipón. Antes, en 1994, ya había realizado prácticas en la Agencia Efe, donde comenzó a fraguar una carrera ligada a la información internacional. Su investigación universitaria giraba en torno a los estereotipos entre España y Japón, una inquietud que anticipaba su interés por el diálogo entre culturas.

En Japón permaneció siete años. Primero como estudiante y después integrado en la redacción de Efe en Tokio, entre 1998 y 2002. Allí cubrió visitas institucionales, actividad económica y también episodios políticos de alcance internacional, como el exilio en el país del expresidente peruano Alberto Fujimori. "A mí me tocó perseguir a Fujimori e intentar que nos diera unas declaraciones", rememora.

Entrevistó a figuras del mundo cultural y cinematográfico latinoamericano y español que pasaban por el Festival de Cine de Tokio, en una etapa que, asegura, le marcó profundamente.

El periodismo sigue siendo una brújula para los valores de las sociedades

La migración suma más que resta

"Una montaña muy alta"

"Fue como subir una montaña muy alta", recuerda sobre su experiencia en un país cuya lengua y códigos culturales distaban mucho de lo que conocía.

Aprendió japonés y, sobre todo, adquirió una mirada distinta. "Es una experiencia cultural y de vida que siempre te va a dejar cosas. Esos años tuvieron mucha importancia profesional, me hice un periodista muy curioso a raíz de que todo era diferente", amplía Talavero sobre su vivencia. De Japón destaca el contraste, el sentido del servicio y la atención al detalle, elementos que moldearon su manera de entender el periodismo.

En 2002, tras cubrir la Copa Mundial de Fútbol, se trasladó a México, de donde es su mujer y con quien tiene una hija de 17 años. Desde septiembre de ese mismo año volvió a trabajar con Efe, esta vez en la redacción mexicana. Allí amplió su campo hacia la información social, cultural y política en un país marcado por profundas desigualdades y por una violencia creciente desde mediados de los años 2000.

Durante esos años cubrió elecciones, actividad cultural -como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara- y el día a día de una sociedad compleja. Más adelante orientó su carrera hacia los derechos humanos. En México cursó una maestría centrada en la autocensura en el periodismo del nordeste del país, analizando cómo la violencia afectaba al ejercicio informativo y obligaba, en ocasiones, a callar para sobrevivir.

Cruz Roja

Fue en 2014 cuando da un giro profesional y deja el periodismo activo y de agencia para incorporarse al Comité Internacional de la Cruz Roja como responsable de comunicación en México y Centroamérica. Allí trabaja en ámbitos como migración, desaparición de personas, detención y violencia urbana. Cinco años después, en 2019, se integra en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de Naciones Unidas, donde coordina proyectos de comunicación centrados en la movilidad humana y la prevención de riesgos como la trata de personas.

México, subraya, es un corredor migratorio clave hacia Estados Unidos, y buena parte de su labor consiste en desarrollar campañas informativas dirigidas a población migrante, así como proyectos de integración social. "Creemos que la migración suma más que resta", indica el periodista, al tiempo que asume el recelo social que la migración sigue generando en ciertas sociedades más conservadoras.

Irrupción de la IA

Sobre el presente y futuro de la profesión periodística, se muestra reflexivo ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y la precarización. Es un defensor del trabajo de campo frente al periodismo de escritorio y advierte del riesgo de sustituir la profundidad por la inmediatez. "No es suficiente entrar en una red social para hacer una nota; hay que ir a conocer a los protagonistas".

Para Cabezas Talavero, el periodismo sigue siendo "una brújula para los valores de las sociedades". Reconoce que la objetividad es una aspiración más que una realidad absoluta, pero insiste en la necesidad de preservar el valor de la verdad en un contexto de desinformación creciente.

Pese a llevar 24 años en México, mantiene un vínculo estrecho con Extremadura. Regresa al menos una vez al año y conserva amistades tanto en Cáceres como en Sevilla. Su familia, cuenta, siempre respetó sus decisiones, las que le han llevado a una vida lejos de casa.