Aparece vandalizado un coche Minits en el aparcamiento del campus universitario de Cáceres

Un vehículo eléctrico de la empresa Minits ha sido localizado este domingo con graves desperfectos en el aparcamiento del campus universitario de Cáceres, en unas condiciones que apuntan a un posible acto vandálico ocurrido durante la madrugada, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido. El coche, perteneciente al servicio de movilidad eléctrica que opera en la ciudad tras su reciente implantación, presentaba daños materiales visibles, entre ellos la ventanilla rota y una de las puertas desprendida.

Según ha explicado Rafael Vizcaíno, responsable de la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras del campus, quien acude habitualmente a estas instalaciones los fines de semana, el vehículo ya se encontraba en ese estado cuando ha llegado al lugar a primera hora de la mañana.

Desperfectos ocasionados en el vehículo. / El Periódico

Aviso y retirada

Ante esta situación, Vizcaíno ha alertado a la Policía Local, que se ha personado posteriormente en el lugar para realizar las comprobaciones oportunas y verificar los daños que presentaba el vehículo Tras la intervención policial, operarios de la empresa Valoriza se han desplazado hasta el aparcamiento del campus para proceder a la retirada del vehículo, que finalmente ha sido trasladado fuera de la zona.

Precedente reciente

Este incidente se produce apenas unos días después de que otro vehículo de la misma empresa resultara calcinado en la barriada de Pinilla. El coche se incendió en la puerta del bar Monroy durante la noche del viernes 27 de febrero. Según explicó entonces el director de la empresa Minits, Fernando Blázquez, varios vecinos alertaron previamente a la Policía Local tras observar a un grupo de jóvenes manipulando el vehículo e incluso subiéndose sobre él.

Cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar, los jóvenes abandonaron la zona. Desde la empresa señalaron que no se trataba de usuarios del servicio, ya que la aplicación que gestiona estos vehículos no registró ninguna activación durante esa franja horaria. Por el momento no se han determinado las causas del incendio y se está a la espera de la intervención de la Policía Científica para esclarecer lo ocurrido.