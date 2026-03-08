Cáceres revive la memoria de los Primeros Fratres con una recreación medieval y una ofrenda en Santiago

Más de ocho siglos después de aquellos episodios que marcaron la historia medieval de la ciudad, Cáceres ha vuelto a mirar este domingo a su pasado. La capital cacereña ha acogido este domingo un homenaje a los llamados Primeros Fratres, los defensores de la villa que, según la tradición histórica, murieron en torno al año 1174 mientras custodiaban las murallas durante la segunda oleada almohade. El acto se ha celebrado en el atrio de la iglesia de Santiago, como parte de una iniciativa organizada por la asociación Fratres de Cáceres.

La jornada ha dado comienzo a las once de la mañana con un entrenamiento y combates de esgrima medieval, una de las actividades con las que la entidad divulga la historia de las milicias medievales. Posteriormente se ha celebrado la misa dominical en el templo y, tras ella, el homenaje central a los Primeros Fratres. Además, el acto ha incluido un responso, una ofrenda floral y varias intervenciones en recuerdo de aquellos defensores que, según la tradición, resistieron el avance almohade hasta caer en combate mientras protegían la villa.

Un episodio ligado a la memoria medieval de la ciudad

La asociación Fratres, fundada en 2008, ha explicado que el objetivo del encuentro es mantener viva la memoria de los primeros miembros de la milicia que custodió la villa en el siglo XII por mandato del rey Fernando II de León. Según la tradición histórica, estos combatientes se habrían enfrentado al avance almohade formando una línea de defensa en las murallas de la ciudad, en un episodio que la entidad describe como un ejemplo de resistencia colectiva. Aquella milicia acabaría convirtiéndose con el tiempo en el embrión de la Orden Militar y de Caballería de Santiago, una de las principales órdenes militares de la península durante la Edad Media.

Desde la asociación han definido la iniciativa como un acto "sencillo y modesto", abierto a la ciudadanía, con el que se pretende combinar la divulgación histórica, la recreación medieval y el recuerdo simbólico de este episodio ligado a la memoria de la ciudad.

Fotogalería: Los Fratres de Cáceres, la leyenda continúa / Carlos Gil

Recreación histórica y convivencia

Tras el homenaje, la jornada ha continuado con una visita guiada al interior del templo de Santiago y a su torre, uno de los elementos más reconocibles del conjunto histórico de la ciudad. La actividad ha permitido a los asistentes conocer algunos detalles sobre la historia del templo y su relación con el pasado medieval de Cáceres.

La programación ha finalizado con un vino de honor y una comida de hermandad entre los participantes, un momento de convivencia con el que la asociación ha cerrado el encuentro. Este espacio ha servido para reunir a socios, colaboradores y asistentes en un ambiente distendido, poniendo el broche final a una jornada centrada en la memoria histórica y la divulgación del pasado medieval de la ciudad.