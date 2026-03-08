Descubre la Villa Romana de Los Términos, un viaje de 1.700 años en un pueblo de Cáceres

Si buscas una escapada que combine historia medieval, yacimientos romanos, arte de vanguardia y naturaleza salvaje, entonces tienes que poner rumbo a Monroy, en la provincia de Cáceres. A tan solo 35 kilómetros de la capital cacereña y a un paso del Parque Nacional de Monfragüe, este rincón de la penillanura trujillano-cacereña es uno de esos lugares que Extremadura guarda para los viajeros que buscan autenticidad.

En este artículo te voy a contar por qué Monroy debe ser tu próximo destino y qué no puedes perderte en esta villa que parece detenida en el tiempo, pero que alberga una energía cultural sorprendente.

El Castillo de Monroy: donde el medievo se encuentra con el arte moderno

Lo primero que te impactará al llegar es su imponente castillo, que preside la Plaza de España. Construido originalmente en 1309 por Hernán Pérez de Monroy, esta fortaleza gótico-mudéjar es el corazón del pueblo. Al visitarlo lo primero que te va a impresionar es foso excavado en roca y sus tres recintos amurallados, pero es su historia reciente lo que marco como lo ves hoy en día.

En 1974, el célebre pintor y escultor Pablo Palazuelo, ganador de los premios Kandinsky y Velázquez, adquirió la propiedad. Durante más de una década, Palazuelo restauró el edificio con mimo artesanal para convertirlo en su estudio y residencia. Hoy, gracias a la labor de su fundación, puedes visitar esta joya arquitectónica bajo cita previa y dejarte envolver por el silencio y la geometría que inspiraron gran parte de su obra vanguardista.

Un viaje de 1.700 años: la Villa Romana de Los Términos

Pero si lo que te apasiona es la arqueología, prepárate. A unos 3,5 kilómetros del casco urbano, rodeada de encinas y pastizales, se encuentra la Villa Romana de Los Términos. Este yacimiento del Bajo Imperio (siglos III al V d.C.) es uno de los mejores ejemplos de la vida latifundista en la antigua provincia de Lusitania.

Al visitarla, podrás distinguir perfectamente dos áreas: la Pars Urbana, con su lujoso patio de columnas y restos de termas donde vivían los señores, y la Pars Rustica, destinada a la producción agrícola y establos. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito y el entorno natural que la rodea hace que la caminata hasta allí sea parte de la experiencia.

Naturaleza en estado puro: el espectáculo de "El Cabril"

Para los amantes del senderismo y la fotografía, Monroy ofrece un paisaje que te dejará sin aliento: los Riberos del Almonte. Especialmente destacado es el paraje de El Cabril, donde el arroyo fluye encajonado entre riscos de cuarcita en un lugar conocido como el "Tranco del Diablo".

Si te gusta observar aves, este es tu sitio. En estas paredes rocosas anidan especies majestuosas como el buitre negro, la cigüeña negra, el alimoche y el búho real. El ayuntamiento ha señalizado varias rutas, como la Vereda de los Quemados, que te lleva directamente a miradores estratégicos para disfrutar del vuelo de estas aves en total libertad.

Tradiciones que emocionan

Mi recomendación, y si puedes hacerlo, es que visites Monroy el 2 de febrero, vivirás una de las fiestas más singulares de Extremadura: Las Purificás. Es un rito de purificación cargado de emoción y de unión vecinal, donde cuatro jóvenes del pueblo, vestidas con espectaculares mantones de Manila y refajos bordados, cantan coplas de origen medieval acompañadas de panderetas frente a las puertas de la iglesia de Santa Catalina. Dos de las jóvenes llevan palomas en un cesto, que terminan soltando al finalizar la ceremonia. En mi opinión es una fiesta que debería declararse de interés turístico regional, por su profunda tradición, , que año tras año atrae cada vez más personas.

En esta fiesta se ofrece la famosa rosca de piñonate. Y no, aunque se llame piñonate, ¡no lleva piñones! Es un dulce artesanal de masa frita y miel que es una auténtica delicia. No te vayas sin probarlo, ni tampoco sin degustar un buen frite de cordero o unas migas extremeñas en los restaurantes locales como el Restaurante Cristina (en la calle Iglesia) o La Bodega del Herrador.

Patrimonio religioso: la "Catedral" de la dehesa y la Ermita de Santa Ana

No puedes dejar Monroy sin entrar en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina. Construida entre los siglos XV y XVI, sus dimensiones te sorprenderán. En su interior custodia una verdadera "joya de la corona": un retablo mayor de estilo herreriano del siglo XVII, tallado en madera de pino y dorada, que sustituyó a uno gótico anterior que aún se esconde detrás. También podrás ver los sepulcros nobiliarios de la familia Monroy, que nos recuerdan el pasado señorial de la villa.

La Ermita de Santa Anna, del siglo XIX, nace de una leyenda milagrosa. Un pastor encontró una muñeca de trapo que, tras guardarla dos veces en su zurrón, desaparecía para regresar siempre al mismo matorral. Ante lo inexplicable, las autoridades intentaron construirle un templo en una colina cercana, pero los muros aparecían derruidos cada mañana. Solo cuando decidieron edificar la ermita en el lugar exacto del hallazgo original, la construcción avanzó milagrosamente por sí sola durante las noches.

Y para los curiosos, la Casa del Reloj es un museo privado y familiar, fruto de las inquietudes de Paquita Gómez Ciriaco y Gervasio Reolid, que alberga un sorprendente Museo de Iconografía Bizantina, una colección única de iconos y relojes de sol que añade un toque exótico a esta visita rural.

Prepara tu visita

Mi recomendación: Si quieres visitar el castillo es imprescindible contactar previamente llamando al Ayuntamiento.

Si quieres quedarte una estancia más larga para poder disfrutar de la cultura y la naturaleza puedes reservar en los Apartamentos Turísticos Cristina o en la acogedora Casa Rural La Bodega del Herrador. También en la oficina de turismote pueden resolver cualquier duda e informar sobre rutas o monumentos, llama al 927 28 03 71

Monroy es, en definitiva, un destino que lo tiene todo: el peso de la historia, la belleza de la dehesa y ese toque de arte contemporáneo que lo hace diferente a cualquier otro pueblo de la zona. ¡Ponlo en tu agenda de escapadas a realizar en 2026!