Despedida
Francisco Solís dimite como representante pedáneo de Cáceres en Rincón de Ballesteros
Alega motivos personales y asegura haber presentado su renuncia ya al alcalde, Rafa Mateos
Francisco Solís fue nombrado con ilusión representante pedáneo del Ayuntamiento de Cáceres en Rincón de Ballesteros cuando Rafa Mateos llegó a la alcaldía el pasado 2023. Casi tres años después, se despide de sus funciones con pena alegando motivos personales y asegura que ya se lo ha comunicado al regidor cacereño.
Solís desconoce quién le sucederá en el cargo, pero explica que le ha sido complicado compaginarlo con su trabajo y más cuestiones de índole personal. En la localidad son necesarios muchos servicios y necesitan una persona que pelee por ellos a partir de ahora, por lo que será pronto cuando se nombre un sustituto.
Rincón de Ballesteros apenas tiene un centenar de personas censadas. El municipio, situado en plena Sierra de San Pedro, disfruta de un enclave privilegiado. Hay numerosas rutas senderistas, actividades cinegéticas y de pesca (cuenta con hasta dos embalses: Horno Tejero y el Boquerón), donde cada fin de semana se reúnen multitud de personas.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- La nueva estrategia del Ayuntamiento de Cáceres para reflotar el pequeño comercio
- Alfonso Serrano y Francisco Baz piden permanecer en sus huertos de Cáceres hasta septiembre para recoger sus cosechas
- Juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres: Tribunal y defensa acuerdan posponer parte de las pruebas por el gran volumen del expediente
- A las seis en Ruyme': cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la 'generación Blackberry' y los polos Flash (o Flax)