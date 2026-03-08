Francisco Solís dimite como representante pedáneo de Cáceres en Rincón de Ballesteros

Francisco Solís fue nombrado con ilusión representante pedáneo del Ayuntamiento de Cáceres en Rincón de Ballesteros cuando Rafa Mateos llegó a la alcaldía el pasado 2023. Casi tres años después, se despide de sus funciones con pena alegando motivos personales y asegura que ya se lo ha comunicado al regidor cacereño.

Solís desconoce quién le sucederá en el cargo, pero explica que le ha sido complicado compaginarlo con su trabajo y más cuestiones de índole personal. En la localidad son necesarios muchos servicios y necesitan una persona que pelee por ellos a partir de ahora, por lo que será pronto cuando se nombre un sustituto.

Rincón de Ballesteros apenas tiene un centenar de personas censadas. El municipio, situado en plena Sierra de San Pedro, disfruta de un enclave privilegiado. Hay numerosas rutas senderistas, actividades cinegéticas y de pesca (cuenta con hasta dos embalses: Horno Tejero y el Boquerón), donde cada fin de semana se reúnen multitud de personas.