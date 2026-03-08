Marco Antonio Gómez, presidente de ATME, con sede en Cáceres: "No puede ser que un soldado cobre poco más que el salario mínimo"

La inestabilidad laboral, los bajos sueldos y la salida obligatoria a los 45 años centran hoy el debate en las Fuerzas Armadas. Marco Antonio Gómez, militar y máximo dirigente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), entidad con sede en Cáceres, denuncia la situación que afrontan muchos militares, pone sobre la mesa las principales reivindicaciones del colectivo y reclama medidas para mejorar sus condiciones profesionales.

Perfil de la tropa y marinería

Pregunta: Representa y defiende los intereses de los militares de tropa y marinería en activo en nuestro país. ¿Cuántas personas componen hoy este colectivo?

Respuesta: La asociación representa a sus socios, pero hay una gran cantidad de aspectos que afectan a todos los militares. Nuestra escala es la más numerosa dentro de las Fuerzas Armadas: hablamos de unos 76.000 efectivos. Es la base del Ejército y, por tanto, la más importante.

P: ¿Qué perfil tiene el militar que se une hoy a las Fuerzas Armadas?

R: Por un lado, está entrando gente joven que llega con mucha ilusión y con ganas de vivir aventuras. Por otro, también se incorpora un perfil de personas muy cercanas a la edad límite para ingresar, con una gran preparación académica y una mentalidad muy concreta. El problema es que la imagen que vende el Ministerio de Defensa no refleja la realidad de las Fuerzas Armadas. Cuando entran, los militares se topan con una situación que roza la humillación, no hacia la persona, sino hacia las expectativas de lo que esperaban, por lo que se marchan desencantados. Algunos jóvenes lo utilizan como puente para presentarse a Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil, porque por ley existe un cupo de plazas reservado para ellos, mientras que el perfil con gran preparación lo aprovecha para ascender a suboficiales u oficiales o para acceder a esos cuerpos.

Falta de atractivo

P: ¿Cuál es la realidad actual de la que habla?

R: La que llevamos denunciando desde hace muchos años. Las Fuerzas Armadas no son atractivas y tenemos un déficit enorme de militares. Desde 2010 hemos perdido cerca de 13.300 efectivos reales, según datos oficiales de Defensa. Da igual que saquen 4.000 plazas: no se van a llenar, y la mitad de quienes entren se marcharán en menos de siete años. Para ganar atractivo hay que poner dinero encima de la mesa. Esta es una profesión vocacional, pero con vocación no se pone un plato de garbanzos en la mesa. A 1 de enero de 2026, un soldado marinero en España cobra 1.326,90 euros, solo cien euros por encima del salario mínimo. Luego entran otros factores, como que la carrera militar tenga un futuro real. Por eso pedimos la paralización inmediata del despido a los 45 años. Además, no interesa formar a los militares en cuanto a sus derechos para exprimirlos al máximo, hasta que con los años empiezan a pensar en las guardias y maniobras que realizan sin compensación, la mala comida y las condiciones del servicio, y todo por 1.300 euros. Así que dicen: «Aquí se queda usted, que yo me marcho a la vida civil». Estamos ante una crisis galopante. Lo dicen organismos privados y públicos, asociaciones y los partidos políticos de la oposición, ya que quienes están en el Gobierno no quieren ni reunirse con nosotros porque saben que con los datos encima les ponemos la cara colorada. El presidente del Gobierno prometió en sede parlamentaria invertir 679 millones para mejorar nuestros derechos laborales y, en concreto, para la escala de tropa y marinería. ¿Dónde están esos millones? Lo hemos pedido por escrito y a través de diputados, pero nos dicen que ya nos informarán. Yo no quiero entrar en política, pero estoy obligado a defender a los militares.

Despido a los 45 años

P: Desde ATME llevan tiempo denunciando la situación de los militares que deben abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años. ¿Qué consecuencias tiene esto para los afectados?

R: La situación es dramática. Estamos recibiendo llamadas de compañeros que se ven abocados a marcharse a esa edad, con una familia y que dicen: «¿Qué hago con 750 euros brutos no contributivos que solo voy a cobrar hasta los 65 y que además son incompatibles con trabajar para la administración?». Es decir: veintitantos años de servicio, habiendo estado en la pandemia, en la dana de Valencia, en Filomena, en incendios, misiones en el exterior… y no vale para nada. Te vas a la calle sin una titulación que te ayude a encontrar trabajo, porque los cursos y títulos de las Fuerzas Armadas no son homologables ni tienen reconocimiento educativo. En España hay más de 20.000 militares que terminarán fuera a los 45 años y, salvo a algunos partidos de la oposición, parece que a nadie le importa ya que no podemos sindicalizarnos. Los militares estamos en un limbo legal: no tenemos contrato laboral ni un estatuto que nos defienda; tenemos un compromiso. Esto no hay quien lo aguante: los índices de divorcio son desorbitados y los suicidios se han disparado. Solo nos quedan las asociaciones, y ATME ha sido la única que ha levantado la voz así de claro.

Papel del Cefot de Cáceres

P: ¿Qué papel desempeña el Cefot de Cáceres dentro del sistema de formación militar?

R: Un papel vital, básico e importantísimo. Hasta el punto de que la sede de ATME está radicada en Cáceres y todos los años acudimos a la puerta del acuartelamiento durante las juras de bandera para informar sobre sus derechos a los nuevos soldados y también a sus familiares.

P: ¿Qué situaciones se encuentran los futuros soldados durante su etapa en el centro de formación?

R: Actualmente está pasando algo muy grave. Nosotros hemos sacado a la luz las condiciones en las que viven, especialmente en Extremadura. Es dantesco: convivencias con ratas, mala alimentación… y situaciones como sacarles de maniobras en condiciones meteorológicas muy adversas. Los centros de formación no pueden ser lugares donde se trate así a la gente. Por eso muchos jóvenes se marchan, pero en algún momento alguien tendrá que poner coherencia.

Contexto internacional

P: En la actualidad, el uso de bases militares españolas por parte de aliados ha vuelto al centro del debate con el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Cómo se vive esta situación dentro del ámbito militar?

R: Con muchísima preocupación. Es un tema político y de convenios del Gobierno con otros países; ahí nosotros no entramos. Pero me llegan llamadas de compañeros y socios que nos cuentan que ven mucho movimiento en las bases estadounidenses. Al final, los españoles están haciendo guardias, servicios y prestando apoyo dentro de lo que marque la normativa, por lo que la preocupación es máxima, ya que también puden ser objetivos. Dicho esto, nuestros militares son muy buenos profesionales, están adiestrados para todo y ojalá no pase nada.