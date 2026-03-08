El peso de los negocios de proximidad en Cáceres: "La cercanía y la confianza siguen marcando la diferencia"

Cáceres es una ciudad donde muchos negocios han crecido al ritmo de sus calles. Algunos nacieron como proyectos personales y otros como empresas familiares que han pasado de una generación a otra. Todos comparten un mismo reto: mantenerse en pie en un contexto cada vez más cambiante, marcado por nuevos hábitos de consumo, la competencia de grandes superficies y el auge del comercio digital.

La tienda de ropa Ana y Chica ha cumplido recientemente una década de actividad. Su propietaria, la cacereña Ana Giménez-Guervós, comenzó en un pequeño local situado en el hotel Extremadura, donde permaneció varios años antes de trasladarse a su actual ubicación en la renovada calle Rodríguez Moñino. Durante este tiempo, la evolución del negocio ha sido, en general, bastante positiva. "Hemos ido creciendo cada año, con la única excepción del periodo de la pandemia", explica, una etapa que supuso un paréntesis para buena parte del comercio local.

Adaptarse a los cambios

Sin embargo, afirma que el último año ha sido más complicado "por diferentes circunstancias". Entre los factores que han influido menciona cuestiones tan cotidianas como las inclemencias del tiempo. Al tratarse de un comercio a pie de calle, "cuando hace frío o llueve, muchas personas prefieren acudir a los centros comerciales, donde están las franquicias, en lugar de pasear por el centro de la ciudad", comenta.

También observa cambios en las prioridades de consumo. Según su experiencia, las dificultades económicas y el clima de crispación han provocado que parte del gasto que antes se destinaba a comercios locales se haya desplazado hacia el ocio y la hostelería. "Si antes la gente compraba varias prendas al mes, ahora compra una y para un evento concreto", cuenta Ana.

La estrategia de venta online es otro de los retos del sector. Competir en un mercado digital en constante cambio requiere "inversión, conocimiento y un asesoramiento continuo", algo que no siempre está al alcance de los pequeños negocios. Por ello, en su caso la adaptación se ha orientado más hacia las redes sociales que hacia el desarrollo de una tienda online compleja. "Subo reels a Instagram y Facebook, donde muchas personas interactúan con nosotros", destaca, lo que le permite mantener el contacto con buena parte de su clientela y seguir ofreciendo un trato cercano y personalizado.

Tradición familiar

Cinco décadas de historia familiar respaldan la trayectoria de Anaquel Decoración, un establecimiento local especializado en muebles y artículos decorativos. El origen de este negocio se remonta a un pequeño taller de carpintería que fue creciendo hasta llegar a contar con fábrica propia. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia la distribución y venta de mobiliario, y hoy vive una nueva etapa con la incorporación de la tercera generación.

Luis Miguel Jabato, al frente de Anaquel, un negocio familiar dedicado al sector del mueble y la decoración. / Carlos Gil

El cacereño Luis Miguel Jabato se sumó en 2018 tras finalizar sus estudios para continuar con una actividad en la que había crecido desde pequeño. "Aunque mi madre continúa, poco a poco va cediendo el testigo", explica el joven. La empresa dispone de montadores propios y ofrece atención directa ante cualquier incidencia que pueda surgir tras la compra. Esa cercanía, subraya su responsable, es uno de los factores que continúan diferenciando al comercio tradicional frente a las grandes superficies.

Pese a que la prioridad sigue siendo la tienda física, el establecimiento ha comenzado a reforzar su presencia digital y hace un par de años puso en marcha una página web centrada en productos de una gama más alta. "El objetivo es diferenciarnos de la competencia ofreciendo artículos de calidad apoyándonos en nuestra posición como referente en este sector", asegura. Aun así, reconoce que abrirse camino en internet no es sencillo, por lo que el negocio continúa apoyándose principalmente en la confianza y la relación directa con los clientes.

Atención y trabajo en equipo

En el ámbito sanitario, la clínica dental y maxilofacial Neofacial abrió su sede en Cáceres hace casi tres años, aunque el proyecto nació dos décadas antes en Badajoz. La llegada a la capital cacereña se produjo a raíz de la creciente demanda de pacientes que se desplazaban desde el norte de la provincia e incluso desde el sur de Salamanca para recibir tratamiento en la clínica original.

El centro funciona como una clínica multidisciplinar en la que distintos especialistas trabajan de forma coordinada, uno de los elementos que, tal y como explica Laura Guadalete, odontóloga del equipo, "aporta un valor añadido".

Laura Guadalete, odontóloga en la clínica dental y maxilofacial Neofacial de la capital cacereña. / Carlos Gil

En este sector, el impacto de la digitalización se percibe de forma distinta a otros ámbitos. Aunque algunos servicios dentales se promocionan principalmente a través de internet, desde la clínica subrayan que la atención presencial sigue siendo esencial. "El seguimiento directo por parte de profesionales con experiencia, junto a una relación cercana y de confianza con el paciente", continúan siendo —señala— dos de los pilares del servicio. "La clave es dar prioridad absoluta a los pacientes, dedicándoles el tiempo necesario para que los resultados realmente marquen la diferencia", concluye la especialista.