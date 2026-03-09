Antonio Pariente: A vueltas con la Cruz de Cáceres

Resulta que la única sorpresa en la intervención de VOX en el pleno de la Asamblea del día 4 para la elección o no de María Guardiola (PP) como presidenta de Extremadura, tuvo como protagonista inesperada a la Cruz de la Caídos de la ciudad de Cáceres, el señor Fernández Calle, proponía declararla como bien de interés cultural, no explicó las razones, por lo que cada uno puede pensar en el porqué de esa propuesta.

¿Cómo cambian los tiempos?, recuerdo cuando, (ni siquiera sé la fecha, sí que gobernaba el PSOE en la ciudad), el que escribe, junto con el único "cura progre" que había entonces en Cáceres, escribimos un artículo sobre la problemática de cambiar de sitio a dicha Cruz, creo recordar que solo nos lo publicó este diario en la sección de opinión, ni siquiera apareció en los medios diocesanos. Las elecciones municipales del ‘23 dieron la vuelta a la tortilla, y dice bien el alcalde actual (PP), que como no es un tema que tenga repercusión actual en la ciudadanía, pasaron a otra cosa, lo cual no me parece mal.

Haciendo un inciso en lo de la cruz, el viernes 6 se volvió a repetir la votación para la elección de presidenta y el resultado fue el mismo. Me llama la atención que las razón que se esgrime es que todo se hace por el bien de Extremadura, ¿por el bien de quién? ¡Llevamos tres meses funcionando al ralentí!

La cruz, aunque a más de uno le cueste creerlo, es signo de paz, reconciliación, salvación, perdón y amor incondicional, ¡no hay otro significado posible!

Por lo tanto todas las personas, todas las instituciones que hayan portado la cruz, y la hayan utilizado como símbolo para matar, eliminar o destruir física o psíquicamente a los que no piensan como ellos, la han utilizado de una forma adulterada. Me diréis, pues muy mal lo habéis hecho en XXI siglos, y os diré es verdad, pero esto no quita la razón de mi planteamiento. Os puedo poner miles de ejemplos en los que eso no ha sido ni es así.

La cruz cristiana no puede ser utilizada por nadie para hacer daño a otro. Si la cruz no te lleva a ser constructor de paz siempre, no estás utilizándola como es debido.

No me llaméis ingenuo, por favor.

¡Buen camino cuaresmal!