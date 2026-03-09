El Ayuntamiento de Cáceres limpia y desbroza Fuente Concejo, un paraje histórico de la ciudad

El Ayuntamiento de Cáceres ha llevado a cabo en los últimos días trabajos de desbroce y limpieza en Fuente Concejo, uno de los parajes históricos más conocidos por los vecinos de la ciudad. La actuación se enmarca en las tareas periódicas de mantenimiento de espacios públicos que el consistorio desarrolla junto a la empresa concesionaria Thaler.

Los trabajos en este enclave natural se han centrado en la retirada de vegetación y en la mejora del estado general del entorno, con el objetivo de conservar y mantener en buenas condiciones este espacio de valor histórico y ambiental para la ciudad.

Un enclave muy ligado a la memoria de la ciudad

Fuente Concejo es uno de los lugares tradicionales de paseo y contacto con la naturaleza para los cacereños, situado en el entorno del Valhondo y muy vinculado al patrimonio natural del municipio. Su mantenimiento periódico busca preservar un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y que es frecuentado por senderistas, vecinos y visitantes.

Desde el consistorio subrayan que estas actuaciones se incluyen dentro del plan habitual de conservación de zonas verdes y espacios públicos.

Mantenimiento también en parques infantiles

Además de la intervención en Fuente Concejo, durante la última semana los equipos de Thaler, empresa concesionaria del servicio, han desarrollado tareas de limpieza, desinfección y revisión en distintas zonas de juego infantil de la ciudad.

Entre los puntos donde se ha actuado se encuentran el área de juegos del parque Gloria Fuertes, el área infantil “El Barco” en la barriada de El Perú, el parque Federico Reaño en la avenida de Isabel de Moctezuma, así como las pistas deportivas de esta misma zona. También se ha realizado la retirada de hojarasca en la avenida Ruta de la Plata.

Limpieza y desinfección en el parque de Gloria Fuertes. / Ayuntamiento de Cáceres

El concejal de Medioambiente y Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha señalado que estas actuaciones forman parte del trabajo continuado que la concesionaria realiza “bajo el paraguas del ayuntamiento para el correcto cuidado y mantenimiento de los espacios públicos”.

Actuaciones periódicas en barrios y pedanías

Muriel ha destacado que la limpieza, revisión y conservación de parques, zonas infantiles y enclaves naturales es una tarea permanente para el equipo de gobierno municipal.

Según ha indicado, este tipo de trabajos se realizan de forma periódica “en todos los barrios de la ciudad y pedanías” con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar que los espacios públicos, especialmente los utilizados por los más pequeños, se encuentren en condiciones adecuadas de uso y seguridad.