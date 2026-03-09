Miguel Ángel Morales ensalza a los bomberos de Cáceres: "Habéis trabajado a destajo"

El cuerpo de bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) en Cáceres ha celebrado este lunes un acto en honor de su patrón, San Juan de Dios, una jornada tradicional dentro del calendario del servicio que sirve para reconocer la labor diaria de los profesionales de emergencias y reforzar el compañerismo entre sus efectivos.

Reconocimiento institucional

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha acompañado al departamento en esta celebración institucional. Durante su intervención ha agradecido la labor de los bomberos, a quienes ha descrito como "un servicio esencial para los cacereños y las cacereñas".

Ha destacado especialmente la implicación mostrada en los últimos meses, en los que han tenido que intervenir con "intensidad" debido a las consecuencias de las distintas borrascas que han afectado a la provincia. "Habéis trabajado a destajo y habéis sido un referente y apoyo para la ciudadanía en momentos muy complicados", ha señalado Morales, agradeciendo su “dedicación y profesionalidad”.

También ha estado presente Alberto Ortega, diputado de Recursos Humanos, SEPEI y Riesgos Laborales, junto a diferentes diputados y diputadas provinciales.

La festividad se celebra en honor a San Juan de Dios, religioso del siglo XVI considerado patrón de los bomberos y de numerosos colectivos vinculados al cuidado y la asistencia a las personas. Fundador en Granada de una comunidad hospitalaria que daría origen a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Su figura se asocia a valores como la solidaridad, la entrega y el servicio a los demás, principios que hoy siguen vinculados al trabajo de los servicios de emergencia.

Un servicio dedicado a la seguridad de la población

El acto también ha servido para poner en valor el trabajo del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres. Este organismo se encarga de atender emergencias en gran parte del territorio provincial mediante labores de prevención, extinción de incendios, rescate y salvamento, así como intervenciones en accidentes de tráfico o situaciones de riesgo para la población.

El servicio cuenta actualmente con más de 280 profesionales, entre personal operativo y administrativo. Estos se distribuyen en varios parques de bomberos situados en Cáceres, Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Valencia de Alcántara, Trujillo o Jarandilla de la Vera, además de parques auxiliares en Gata y Nuñomoral. En relación a ello, Morales ha destacado que esta distribución sirve para "garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, a quienes se debe la Diputación Provincial".

Miguel Ángel Morales agradece la labor del SEPEI de Cáceres tras las borrascas que azotaron la provincia / Cedida a El Periódico Extremadura

La red de parques forma parte de un servicio que se ha ido ampliando y modernizando con el paso de los años. El parque central de Cáceres, por ejemplo, abrió sus puertas en 1986, desde donde se coordinan numerosas actuaciones y se presta cobertura a una amplia zona de la provincia. Con el tiempo, el SEPEI ha ido ampliando su estructura y medios técnicos para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias en un territorio amplio y con numerosos municipios rurales.

El trabajo del equipo en las borrascas

En los últimos meses, el trabajo de los bomberos ha sido especialmente intenso debido a los temporales que han atravesado la provincia. Durante uno de los episodios meteorológicos registrados en febrero de 2026, el servicio llegó a realizar alrededor de 40 intervenciones en una sola jornada, principalmente por la caída de árboles y elementos de edificios, inundaciones puntuales o retirada de obstáculos en la vía pública. Entre las actuaciones más destacadas figuró el rescate de varios caballos atrapados en un islote tras la crecida de un río en el término municipal de Torrejoncillo.

Fotogalería | El temporal en imágenes en Cáceres /

Con esta celebración de su patrón, el SEPEI ha querido reconocer el compromiso y la vocación de servicio de sus profesionales, cuya labor resulta fundamental para garantizar la seguridad de los vecinos de la provincia. Un trabajo que, como recordó el presidente de la Diputación, cobra especial relevancia en momentos de emergencia y situaciones climatológicas adversas.