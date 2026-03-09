Burger Dino y el cura José María Batuecas alegran el día en la calle García-Plata de Osma de Cáceres

Nacido el 4 de marzo de 1870 en la localidad sevillana de Guadalcanal, Rafael García-Plata de Osma estudió en Alcuéscar, municipio cacereño en el que se instaló tras su boda y donde discurrió la mayor parte de su vida. Las crónicas lo describen como "verdadero continuador de la tradición folclórica Extremadura" y entre sus obras se encuentran títulos como 'Geografía popular de Extremadura' y 'Rimas infantiles' . En su faceta de escritor y periodista colaboró con numerosos medios, como El Heraldo de Madrid, El Globo, La Semana Cómica, La Justicia o El Diario Universal. Y también en periódicos de nuestra capital como El Adarve, El Noticiero o el Diario de Caceres.

Falleció a raíz de la epidemia de gripe de 1918 en Cáceres, ciudad en la que existe una calle con su nombre y que hoy este periódico recorre en su primer tramo, el que enlaza las calles de Gil Cordero y Argentina. Su edificio más singular es, indudablemente, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, situada entre Plata de Osma y Sanguino Michel, y que fue construida en los años 70 por el arquitecto Dionisio Hernández Gil con la colaboración de Manuel García Creus. Consagrada el 4 de febrero de 1975, fue rehabilitada entre 2019 y 2020 para mejorar en eficiencia energética. Desde entonces se eliminaron sus cubiertas de fibrocemento, se cambió la caldera de gasóleo por gas natural con apoyo de placas solares y se instaló el suelo radiante gracias a una reforma realizada por los arquitectos Enrique Villar y Rodrigo Zaparaín (VZArquitectos).

Imagen de la construcción de la Iglesia de Fátima. / Juan Guerrero.

Cuenta Fátima con la capilla de la Adoración Perpetua que desde 2011 está abierta los 365 días al año durante las 24 horas del día en base a un sistema sustentado por laicos y que ya funciona en otras 3.000 capillas de todo el mundo, la mitad de ellas situadas en los Estados Unidos y a cuyo interior se accede por el número 5 de Sanguino Michel. Cada mañana, en Fátima, hay misa de 9 y la oficia José María Batuecas, capellán militar.

García Plata de Osma y la Iglesia de Fátima de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

A esa hora más de 40 fieles se reúnen en Fátima, que además ofrece misas diarias a la una y a las ocho de la tarde. El horario de los domingos se amplía y además de las nueve, también hay eucaristía a las 11.30, a la una y de nuevo a las ocho de la tarde. Batuecas es un hombre que sabe llegar al corazón de los clérigos. El día que se realiza este reportaje, el sacerdote se centra en la lectura del Evangelio según San Lucas (15.1-3.11-32), que presenta la parábola del Padre Misericordioso (o Hijo Pródigo), narrada por Jesús para explicar el amor incondicional de Dios, el arrepentimiento y la alegría por el perdón. Así, el Padre (Dios) representa un amor incondicional y paciente que respeta la libertad, espera, sufre y celebra el regreso de sus hijos. El Hijo Menor (pródigo) simboliza al pecador que se aleja, experimenta la miseria, se arrepiente y regresa, encontrando acogida. El Hijo Mayor representa a los fariseos, escribas o a los que se consideran "justos" y critican la compasión de Jesús hacia los pecadores, reflejando envidia y falta de fraternidad.

Lo bueno de Batuecas es que aplica el Evangelio al mundo de hoy y por eso su mensaje termina calando. Cuenta cómo en los tiempos de hoy existen padres que contemplan cómo sus hijos caminan a oscuras por la vida y se encuentran vacíos. Hace unos años, el cura recibió la llamada de un padre cacereño que vivía en Madrid. Uno de sus hijos se había metido en la droga y estaba hundido. El joven no quería hacer daño a nadie pero el padre tampoco sabía rescatarlo de aquel infierno. Durante la conversación telefónica entre ambos, el padre no podía parar de llorar. Su hijo tenía un gran corazón, y el apoyo de la famlia y de los amigos fue vital para que saliera del pozo. Hoy está plenamente recuperado. Batuecas viene a hablar en su homilía de la importancia de echar mano de nuestras raíces en momentos de crisis y ansiedad y de saber gestionar, con apoyo de los que nos quieren, las situaciones difíciles a las que hay que enfrentarse en la vida.

Actividad comercial

De Fátima los fieles salen plenos tras escuchar las palabras de Batuecas, que estrecha la mano de los devotos cuando acuden a saludarlo a la sacristía de esta iglesia de Fátima en la que también está la oficina de Cáritas del centro parroquial. En líneas generales, García-Plata de Osma es una calle con una gran actividad comercial, con negocios como Ludec, dedicado a la innovación, Cetecall, que es un estudio de tecnología, o Lele Mellado, de fotografía y publicidad.

En la misma vía está Cáceres Impresionado, negocio dedicado al 3D, y justo al lado, en el número 7, el Centro de Educación San Camilo de Cáceres y los abogados Francisco Javier Hernández Torres, Antonio Balondo Miguel, José Luis Malpartida Villegas y José Pablo Iglesias Fernández. La Inmobiliaria Nexus está inmersa en tareas de pinturas y, muy cerca, el local de Joyería González.

En el número 3 la calle se abre a un pasaje comercial que también tiene entrada por la avenida de Alemania, donde conviven, el Salón de Belleza Prado, Bachiller Abogados, la gestora integral de comunicación de Extremadura SL, el abogado Santiago Hurtado Simón, la podóloga Belén Blanco, José María Mayordomo y Laura Morales, que también son abogados y Juan Carlos Pavón, que se dedica a la visualización arquitectónica. Además, Finca Cáceres, que lo lleva Juan Antonio Martín Rodríguez, que es administrador de fincas, Robledo Abogados, de Mariluz Robledo Lancho, la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña y GB Garcia Bachiller Abogados del letrado Miguel Ángel García Ballicher.

Desde primera hora Saray tiene abierta su peluquería cerca de la pastelería Come y Katia, en una vía donde hay negocios que corrieron peor suerte y tuvieron que cerrar como La Boutique del Pan, Stetikxpress, La Tienda 20&10, que se dedicaba a la belleza, Kinko Cocinas o la peluquería de José María, que fue emblema del barrio y que tras su jubilación colgó un cartel de 'Se traspasa' que aún sigue colgado en el escaparate.

Aquí siguen Rol Mobile, Ayuda a Accidentados, Carlota Calvo Castaño, que es una psicóloga y psicoterapeuta, y Phone House y El Puchero Extremeño, que están en la esquina con Gil Cordero. Y, cómo no, el Burger Dino, emblema de Caceres que regenta Raúl Leo Rodrigo. Hace ya más de cuatro décadas que dos socios montaron este burguer alentados por la ‘nueva moda’ de las hamburguesas, pero en dos años lo traspasaron a los padres de Raúl, quien siempre les ha ayudado en el negocio y ahora lo regenta en solitario. Y todo casero. Y todo kilómetro cero. Ellos compran la materia prima en el comercio local, preparan los guisos cada día, el pan viene por la mañana de una panadería cercana porque lo que se come aquí, se queda en Cáceres. Así es García-Plata de Osma en este primer tramo que siempre tiene buen rezo y buen yantar.