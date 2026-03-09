Primera criba
Cáceres se mide con ocho ciudades españolas por la primera fase de Capital Europea de la Cultura
El proyecto ‘Transcultura’, que busca transformar la sociedad a través de la cultura, es la apuesta de Cáceres para convencer al jurado del Ministerio de Cultura y conseguir el título en 2031
Cáceres defenderá este lunes ante el Ministerio de Cultura su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, compitiendo con otras ocho ciudades españolas que también presentan sus proyectos esta semana.
Ministerio de Cultura
El alcalde, Rafael Mateos, afirmó que la ciudad "tiene todos los mimbres necesarios" para lograr el galardón y destacó que el proyecto ‘Transcultura’, que apuesta por la capacidad de la cultura de transformar la sociedad, convencerá al jurado.
La delegación cacereña, compuesta por diez personas, está encabezada por Mateos y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, e incluye a Iris Jugo, coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, así como a expertos culturales y representantes de instituciones locales.
Durante la presentación, que ha comenzado a las 14,50 horas, Cáceres mostrará su riqueza patrimonial y natural en un formato audiovisual, resaltando su condición de ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la tradición de la trashumancia, base del concepto de ‘Transcultura’.
Proyecto participativo y expectativas
Mateos subrayó que el proyecto contempla la participación ciudadana, la planificación, la inversión y la inclusión de jóvenes y mayores, y confía en que la comisión de expertos valorará positivamente el trabajo realizado.
El jurado, formado por expertos europeos y españoles, hará preguntas específicas sobre aspectos económicos, diversidad funcional y agenda cultural tras la presentación. El resultado de esta primera fase se conocerá el viernes 13 de marzo.
Si Cáceres pasa el corte, deberá reformular su proyecto y preparar una visita de expertos antes de la siguiente ronda, en la que se decidirá la ciudad ganadora, cuyo nombre se dará a conocer antes de fin de año.
El proyecto lo presenta una delegación formada por 10 personas y encabezada por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; junto a la coordinadora general del Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, y al concejal de Cultura, Jorge Suárez.
También participan Rosa Estrella Ramos, asesora en materia económica del ‘Bidbook’; Antonio Lopes, creador y gestor cultural que colabora con el proyecto en su dimensión internacional; Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres; Isabel Góngora, directora de la ONCE en Cáceres; Adrián Domínguez artista y voluntario de Cáceres 2031; y Carlos Gago, coordinador de proyectos de la candidatura, entre otros.
